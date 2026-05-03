5月3日、東京競馬場で行われた11R・プリンシパルステークス（L・3歳オープン・芝2000m）は、M.ディー騎乗の10番人気、メイショウハチコウ（牡3・栗東・牧浦充徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にジャスティンシカゴ（牡3・美浦・宮田敬介）、3着に2番人気のエーデルゼーレ（牡3・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:58.5（良）。

1番人気で岩田康誠騎乗、オルフセン（牡3・美浦・斎藤誠）は、9着敗退。

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伏兵が鮮やかに波乱演出

M.ディー騎乗の10番人気、メイショウハチコウが差し切り勝ちを決め、日本ダービーへの優先出走権を獲得した。道中は末脚を温存し、直線坂下でも抜群の手応えのまま待機。坂を駆け上がるにつれて一歩ずつ前との差を詰めた。ゴール前で力強く差し切り、低評価を覆す鮮やかな勝利。メンバー唯一の2勝馬ながら10番人気に甘んじていたが、その実力をしっかりと示した。

メイショウハチコウ 5戦3勝

（牡3・栗東・牧浦充徳）

父：ロジャーバローズ

母：アモーレヴォレ

母父：アグネスデジタル

馬主：松本好輶

生産者：斉藤英牧場