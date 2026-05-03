ミッキーマカロンそっくり！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアケース
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。
今回は、「スーベニアケース」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアケース
価格：対象メニューにプラス1,200円
販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）
販売店舗：東京ディズニーシー「セバスチャンのカリプソキッチン」など
ジュビリーブルーが鮮やかな「ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）」そっくりなスーベニアケース。
マカロンをモチーフにしたコロンとした形状で、クリームをイメージした部分が上下に開く仕組みになっています。
ケースの表面には、マカロンの包材とお揃いの、25周年コスチュームに身を包んだミッキーマウスがデザインされています。
小物入れとして使えば、いつでも祝祭気分を楽しめそうです。
かわいいかたちのスーベニアグッズ。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアケースの紹介でした。
きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ
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※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
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