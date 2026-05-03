2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。

今回は、「スーベニアケース」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアケース

価格：対象メニューにプラス1,200円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「セバスチャンのカリプソキッチン」など

ジュビリーブルーが鮮やかな「ミッキーマカロン（ホワイトチョコ）」そっくりなスーベニアケース。

マカロンをモチーフにしたコロンとした形状で、クリームをイメージした部分が上下に開く仕組みになっています。

ケースの表面には、マカロンの包材とお揃いの、25周年コスチュームに身を包んだミッキーマウスがデザインされています。

小物入れとして使えば、いつでも祝祭気分を楽しめそうです。

かわいいかたちのスーベニアグッズ。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアケースの紹介でした。

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※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

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