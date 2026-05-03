·Ð±Ä¤¹¤ëÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÆâ¤Ç¼Ú¼ç¤¬¡Ö»àË´¡×¡ÄÊª·ï²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤Ë¡ÖÂ»³²Çå½þÀÁµá¡×¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ÚÊÛ¸î»Î¤Î²óÅú¡Û
¼Ú¼ç¤¬ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÃæ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ°äÂÎ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°½¤ä±ø¤ì¤¬¼¼Æâ¤Ë½¼Ëþ¤·¡¢²þ½¤¹©»ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤ä¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤È¤·¤ÆÊª·ï¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë»öÂÖ¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Âß¼ç¤Ï°äÂ²¤Ë¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Âß¼ç¤Ï¹ðÃÎµÁÌ³¤òÉé¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤ÏË¡Î§»öÌ³½êZ¤Î¹Â¸ýÌðÊÛ¸î»Î¤¬¡¢ÄÂÂßÊª·ïÆâ¤Ç¼Ú¼ç¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ú¼ç¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ
¼Ú¼ç¤Ï¡¢Á±ÎÉ¤Ê´ÉÍý¼Ô¤ÎÃí°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÂÂßÊª·ï¤òÊÝ´É¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡ÊÌ±Ë¡Âè400¾ò¡¢Âè601¾ò¡Ë¡£
ÄÂÂßÊª·ïÆâ¤Ç¼«»¦¤ä»¦¿Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¡¢·ù°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÁÃÍ¤Î²¼Íî¤ò¾·¤¯¿´ÍýÅª·ç´Ù¡¦¿´ÍýÅªàìáÓ¤È¤·¤Æ¡ÊÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÊ¿À®13Ç¯11·î29ÆüÈ½·è¡ÊÊ¿À®13Ç¯¡Ê¥ï¡Ë10209¹æ¡ËÅù¡Ë¡¢Åö³ºÊÝ´ÉµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Ú¼ç¤¬ÄÂÂßÊª·ïÆâ¤Ç¼«»¦¤ä»¦¿Í¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âß¼ç¤Ï¼Ú¼ç¤ä¤½¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Î²ÁÃÍ¤Î²¼ÍîÊ¬ÁêÅö³Û¤Ë¤Ä¤¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â»³²Çå½þÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö»à¤Î¸¶°ø¡×¤Ë¤è¤ë
Æ±µï¤¹¤ë¼Ú¼ç¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼«»¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¼Ú¼ç¤¬ÌµÃÇÅ¾Âß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å¾¼Ú¿Í¤¬¼«»¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤«¤éÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿ºÛÈ½Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤¬½¾¶È°÷¤ÎÎÀ¡¦¼ÒÂð¤È¤·¤ÆÄÂ¼Ú¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¾¶È°÷¤¬¼«»¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµá¤òÇ§¤á¤¿ºÛÈ½Îã¤ÈÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÛÈ½Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¼Ú¼ç¤¬¼«Á³»à¡¦»ö¸Î»à¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾åµÊÝ´ÉµÁÌ³°ãÈ¿¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£½»µï¤È¤¹¤ëÊª·ïÆâ¤Ç¿Í¤¬¿ê¼å¤äÉÂµ¤¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ê»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·Ð¸³Â§¾å¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³ä¹ç¤ÇÈ¯À¸¤·ÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡ÊÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÊ¿À®19Ç¯3·î9ÆüÈ½·è¡ÊÊ¿À®18Ç¯¡Ê¥ï¡ËÂè9928¹æ¡¦Ê¿À®18Ç¯¡Ê¥ï¡ËÂè12562¹æ¡Ë¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢»ö¼Â´Ø·¸¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¡¢¸¶¾õ²óÉüÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»à¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸ÎÊª·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¡Ö¹ðÃÎµÁÌ³¡×
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¡¢Âð·ú¶È¼Ô¤¬½»Âð¼è°ú¤òÃç²ð¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÂð·ú¶ÈË¡¾å¤ÎÄ´ººÀâÌÀµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò¼á»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡ÖÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¿Í¤Î»à¤Î¹ðÃÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼«È¯Åª¤Ë»ö¸ÎÊª·ï¤«ÈÝ¤«¤ò¡Ê¼þÊÕ¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷Åù¤Ç¡ËÄ´ºº¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î»à¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â¤ÎÈ¯À¸¤òÃÎ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼è°úÁê¼êÊý¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎµÁÌ³¤òÉé¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Î»à¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â¤ÎÈ¯À¸¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢
¼«Á³»à¤äÉÔÎ¸¤Î»à¡ÊÅ¾ÅÝ»ö¸ÎÅù¡Ë¤Î¾ì¹ç Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¼«Á³»à¤äÉÔÎ¸¤Î»à°Ê³°¤Î»à¡¢¤ª¤è¤ÓÆÃ¼ìÀ¶ÁÝÅù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Á³»à¤äÉÔÎ¸¤Î»à¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é£³Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¾ì¹ç Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¼«Á³»à¤äÉÔÎ¸¤Î»à°Ê³°¤Î»à¡¢¤ª¤è¤ÓÆÃ¼ìÀ¶ÁÝÅù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Á³»à¤äÉÔÎ¸¤Î»à¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
¾åµ3¤Ä¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ðÃÎµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢ºÛÈ½Îã¤Ç¤â¼«»¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ï¡¢¼«»¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÀâÌÀ¤¹¤Ù¤µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÊ¿À®23Ç¯1·î27ÆüÈ½·è¡ÊÊ¿À®21Ç¯¡Ê¥ï¡ËÂè42818¹æ¡Ë¡Ë¡£
¼Ú¼ç¤Î»àË´¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤ò
°Ê¾å¤ò´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Ë¤ª¤±¤ë»à¤Î¸¶°ø¤¬¡¢
¼«Á³»à¡¦»ö¸Î»àÅù¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ðÃÎµÁÌ³¤òÉé¤ï¤Ê¤¤ ¼«»¦Åù¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ðÃÎµÁÌ³¤òÉé¤¦
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ú¼çÂ¦¤ÎÌ¿¤ÎÌäÂê¡ÊÆÃ¤Ë¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤òÂß¼ç¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤ÊÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌµÃÇÅ¾Âß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÅ¾¼Ú¿Í¤Î¼«»¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ»³²Çå½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ú¼ç¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤âÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤È¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½Îã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÂÂß¤ÎºÝ¤ËÊÝ¾Ú¿Í¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂÐºö¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ë¡Åª¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â°ì°Æ¤Ç¤¹¡£
¹Â¸ý Ìð
Ë¡Î§»öÌ³½êZ¡¡¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
ÊÛ¸î»Î