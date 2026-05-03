リゼロ ４th season、ABEMAで初の無料振り返り一挙配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、５月３日（日）夜７時より、『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season初となる無料振り返り一挙配信を実施する。
『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計発行部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年４月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けている。
2026年４月よりスタートしている「４th season」では、仲間を救うため“賢者”シャウラの知識を求め、スバルたちの新たな旅が開幕。最強の『剣聖』ラインハルトすら攻略できなかった大砂漠を舞台に命を懸けた過酷な試験が描かれ、シリーズ屈指の緊迫感あふれる新章に注目が集まっている。
このたび実施が決定した『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season初の無料振り返り一挙配信では、第67話から第70話を無料でお届け。また、無料振り返り一挙配信を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。『Re:ゼロから始める異世界生活』公式X(@Rezero_official）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、５月１日（金）にABEMAアニメ公式Xより投稿された本キャンペーン投稿を５月８日(金)中までにリポストした方から抽選で１名に、「Re:ゼロから始める異世界生活」４th season アクリルパネルティザービジュアル 第一弾をプレゼント。
なお『Re:ゼロから始める異世界生活』４th seasonは、毎週水曜日夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波先行配信するほか、配信翌日夜10時30分より最新話を７/２(木)まで無料で楽しめる（無料期間変更する場合あり）。さらにクール期間中は１st seasonから３rd seasonを全話無料配信中。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計発行部数1600万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年４月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けている。
このたび実施が決定した『Re:ゼロから始める異世界生活』４th season初の無料振り返り一挙配信では、第67話から第70話を無料でお届け。また、無料振り返り一挙配信を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。『Re:ゼロから始める異世界生活』公式X(@Rezero_official）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、５月１日（金）にABEMAアニメ公式Xより投稿された本キャンペーン投稿を５月８日(金)中までにリポストした方から抽選で１名に、「Re:ゼロから始める異世界生活」４th season アクリルパネルティザービジュアル 第一弾をプレゼント。
なお『Re:ゼロから始める異世界生活』４th seasonは、毎週水曜日夜10時30分より地上波先行・WEB最速配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波先行配信するほか、配信翌日夜10時30分より最新話を７/２(木)まで無料で楽しめる（無料期間変更する場合あり）。さらにクール期間中は１st seasonから３rd seasonを全話無料配信中。
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会