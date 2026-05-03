「リ・クレシェンド！」人気声優による浅倉大介楽曲カバーシリーズ新作「KISS FOR SALOME」5月8日配信リリース決定！
メディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！」でカバーされる浅倉大介楽曲の配信リリース日が決定、ジャケット画像が公開された。
「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。豪華人気声優陣によるボイスドラマやＣＤリリース、声優陣出演のリアルライブなどで活動する。
過去カバー楽曲は全曲iTunesストアチャートにランクイン。iTunesエレクトロニックチャートにて、「SPIRAL（pool bit boys）」6位、「dope light（Iceman）」5位、「Heavenly Blue（The Seeker）」4位、「Red Coder “anemone”（浅倉大介）」３位にそれぞれランクイン。令和に浅倉大介の楽曲パワーを見せつけた。
前回に引き続き、アレンジをaccess・浅倉大介のマニピュレーターである齋藤龍介が担当、ミックスはTM NETWORKのエンジニアである伊東俊郎が担当する。
●配信情報
5月8日配信開始
「KISS FOR SALOME」Chimera Sky
オリジナルアーティスト：The Seeker
作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編：齋藤龍介
＜キメラスカイ＞
Vo.オウカ（CV：Fuki）
Gt.ルミナ（CV：成美）
2026年春リリース予定
Cu Sith★ROAR
「GALAXY GANG」
オリジナルアーティスト：Iceman
作詞：伊藤賢一／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
●作品情報
『リ・クレシェンド！』
【キャスト】
槇すいれん（新人）
大塚紗英（BanG Dream!「Poppin’ PARTY」花園たえ役）
若井友希（i☆Ris）
工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）
むらみー（ギタリストYouTuber）
生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ ナターリア役）
Fuki（Unlucky Morpheus）
成美（ガールズHR/HMギタリスト）
大西亜玖璃（ラブライブ！「AiScReam」上原歩夢役）
中島由貴（BanG Dream!「Roselia」今井リサ役）
中川梨花（菜なれ花なれ 美空かなた役）
小原莉子（BanG Dream!「RAISE A SUILEN」朝日六花役）
山田美鈴（D4DJ Groovy Mix ヴェロニカ役）
三村遙佳(アサルトリリィ Last Bullet 初鹿野瑤役）
道井悠（Tokyo 7th シスターズ 神城スイ役）
蓮水杏那（新人）
半田健人
他
【スタッフ】
製作：リ・クレシェンド！製作委員会
キャラクターデザイン：えれっと
脚本：望公太
衣装：YOSHIO
協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる
●ライブ情報
リ・クレシェンド！-LIVE×LIVE-
2026年5月24日(日)
1st stage OPEN13:30/START14:00
2nd stage OPEN17:30/START18:00
会場：浅草花劇場
【出演】
新ユニット（CAST：大西亜玖璃・中島由貴・中川梨花）
Chimera Sky（CAST：Fuki・成美）
ゲストあり
詳細は「リ・クレシェンド！」公式サイトをチェック！
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関連リンク
『リ・クレシェンド！』公式サイト
https://re-crescendo.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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