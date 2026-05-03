平愛梨、母が手作りした豪華料理の数々公開「パーティーみたいな品数」「盛り付けも綺麗でセンス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】タレントの平愛梨が5月2日、自身のInstagramを更新。実母が作ってくれたという手料理を公開し、話題となっている。
【写真】41歳4児のママタレ「パーティーみたいな品数」圧巻すぎる母の手料理
平は、「母ごはん 以前、母が来てくれた時に作ってくれたごはん」とつづり、食卓に並んだ彩り豊かな数々の料理を投稿。カプレーゼや和え物、炒め物や煮物、唐揚げなどの肉料理などバリエーション豊富な献立がずらりと並んだ食卓や、子供たちが一瞬で完食したというカツレツの写真を披露した。
「スーパーの買い出しもしてくれてカオス達の食べたい物を聞いて『オッケー』と気づいたら出来上がってる」と母親の手際の良さについてもコメントしており、ハッシュタグには「＃昔からパパパッと何品も作る人」と自身の子どもの頃からの思い出も添えている。
この投稿には「パーティーみたいな品数」「お母様神様すぎる」「どれも美味しそうで愛情感じる」「盛り付けも綺麗でセンス抜群」「幸せそうな食卓にほっこりする」などと反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「パーティーみたいな品数」圧巻すぎる母の手料理
◆平愛梨、母が作ってくれた豪華料理公開
平は、「母ごはん 以前、母が来てくれた時に作ってくれたごはん」とつづり、食卓に並んだ彩り豊かな数々の料理を投稿。カプレーゼや和え物、炒め物や煮物、唐揚げなどの肉料理などバリエーション豊富な献立がずらりと並んだ食卓や、子供たちが一瞬で完食したというカツレツの写真を披露した。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿には「パーティーみたいな品数」「お母様神様すぎる」「どれも美味しそうで愛情感じる」「盛り付けも綺麗でセンス抜群」「幸せそうな食卓にほっこりする」などと反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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