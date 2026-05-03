【来週の風、薫る あらすじ】看護の授業が本格スタート 生徒たちは不満たまる
【モデルプレス＝2026/05/03】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第6週「天泣の教室」が、5月4日から8日にわたり放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
バーンズ（エマ・ハワード）がようやく来日し、看護の授業が本格的に始まる。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳しながら授業を進めるものの、内容は不可解なことばかり。
りん（見上愛）が問いかけても、バーンズは答えを言わず、生徒たちの不満はたまる一方で…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第6週／5月4日（月）〜8日（金）放送
バーンズ（エマ・ハワード）がようやく来日し、看護の授業が本格的に始まる。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳しながら授業を進めるものの、内容は不可解なことばかり。
りん（見上愛）が問いかけても、バーンズは答えを言わず、生徒たちの不満はたまる一方で…。
（modelpress編集部）
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