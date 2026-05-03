タレントでモデルのラブリ（３６）が３日、第２子出産を公表した。

「報告です」とインスタグラムを更新し、「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と新生児の口元と小さな手が写ったショットを添えて報告した。そして「１０か月間この子がお腹にいてくれたのかと、お腹の中でこんな表情をしていたんだ、こんなふうに動いてたのねと眺めるたびに、それはそれはゆっくりと実感しています。どんな世界を、私や私たち家族に見せてくれるのか。これからがとても楽しみです」とつづった。

ラブリはファッション誌「ＪＪ」の元専属モデルで、タレントやアーティストなどマルチに活躍。プライベートでは２０１９年１１月に映像作家の米倉強太氏と結婚し、２０年５月に第１子女児を出産。昨年１１月には第２子妊娠を公表し、性別は女の子であると明かしている。弟は「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」の白濱亜嵐。

【投稿全文】

報告です。

無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています。

今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさらに忘れないように。

１０か月間この子がお腹にいてくれたのかと、お腹の中でこんな表情をしていたんだ、こんなふうに動いてたのねと眺めるたびに、それはそれはゆっくりと実感しています。どんな世界を、私や私たち家族に見せてくれるのか。これからがとても楽しみです。

ご友人の方からも、皆さまからも本当に多くのメッセージもたくさんいただきありがとうございました。この場を借りてご報告させていただきます