開催：2026.5.3

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 2 - 0 [Dバックス]

MLBの試合が3日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとDバックスが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。

2回裏、4番 イアン・ハップ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-0 ARI

8回裏、5番 鈴木誠也 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 2-0 ARI

試合は2対0でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスの今永昇太で、ここまで3勝2敗0S。負け投手はDバックスのライン・ネルソンで、ここまで1勝3敗0S。カブスのブラウンにセーブがつき、1勝1敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、0安打、1打点、打率は.301。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で7.0回を投げ、4安打、0失点、5奪三振、防御率は2.40となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 05:54:06 更新