SUPER EIGHTの安田章大（41）が主宰する「アイドル音楽フェス『The ONE』」が2日、横浜アリーナで行われた。

安田の「事務所、グループを大事にしながら好きな音楽を自分の表現したいようにできる場所をつくりたい」という思いから企画。安田と大倉忠義（40）が総合プロデュースし、賛同したSTARTO ENTERTAINMENTのタレントたちが出演した。

安田の「たくさん愛を届けるためにこの曲から盛り上げていきたい！」という言葉とともにEIGHTの「ズッコケ男道」で開幕。WEST.重岡大毅（33）のズボンのチャックが開いているハプニングもありながら、一気に熱気が高まった。少年隊「仮面舞踏会」SMAP「SHAKE」など事務所の名曲26曲を歌い継いだ。

イベントならではのコラボも。安田とジュニアの8人組「B＆ZAI」はEIGHTの「象」をバンド演奏。安田とTravis Japan宮近海斗（28）、川島如恵留（31）、松倉海斗（28）、B＆ZAI菅田琳寧（27）、川崎星輝（21）、稲葉通陽（20）はEIGHTの「Dye D？」を色気たっぷりにパフォーマンス。ゲストで登場した大倉は安田のギター演奏でソロ曲「まもりたい」をしっとりと披露。関西ジュニアの嶋崎斗亜（22）も出演した。

最後はイベントのテーマ曲「The one day〜また明日〜」を全員で歌唱。安田は「また必ず『The ONE』帰ってきます」と充実した表情で手を振った。