プレミアリーグ 25/26の第35節 ニューカッスルとブライトンの試合が、5月2日23:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはジョエリントン（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。ニューカッスルのジェイコブ・マーフィー（MF）のアシストからウィリアム・オスラ（FW）がヘディングシュートを決めてニューカッスルが先制。

18分、ブライトンが選手交代を行う。マッツ・ウィーファー（MF）に代わりヨエル・フェルトマン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

24分ニューカッスルが追加点。ブルーノ・ギマランイス（MF）のアシストからダン・バーン（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ブライトンのダニー・ウェルベック（FW）のアシストからジャック・ヒンシュルウッド（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

68分、ニューカッスルは同時に3人を交代。ジェイコブ・マーフィー（MF）、ジョゼフ・ウィロック（MF）、ウィリアム・オスラ（FW）に代わりハーベイ・バーンズ（FW）、ルイス・ホール（DF）、ヨアネ・ウィサ（MF）がピッチに入る。

80分、ブライトンは同時に3人を交代。ヨエル・フェルトマン（DF）、カルロス・バレバ（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）に代わりマキシム・デクーパー（DF）、チャランポス・コストウラス（FW）、ジョルジニオ・ルター（FW）がピッチに入る。

88分、ブライトンが選手交代を行う。ジャック・ヒンシュルウッド（MF）からルイス・ダンク（DF）に交代した。

90+1分、ニューカッスルが選手交代を行う。ブルーノ・ギマランイス（MF）からジェイコブ・ラムジー（MF）に交代した。

後半終了間際の90+6分ニューカッスルに貴重な追加点が入る。ヨアネ・ウィサ（MF）のアシストからハーベイ・バーンズ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ニューカッスルが3-1で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はフル出場した。39分にイエローカードを受けている。

2026-05-03 01:10:15 更新