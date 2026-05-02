今月末で閉館する大阪松竹座（大阪市）のさよなら公演となる「御名残五月大歌舞伎」（２６日千秋楽）が２日、開幕した。

人間国宝の片岡仁左衛門（８２）、中村鴈治郎（６７）、片岡愛之助（５４）ら人気歌舞伎俳優が出演。「義賢最期」や「盛綱陣屋」、仁左衛門が監修し今公演のためにつくられた「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」などが上演された。

愛之助は開演前、自身のブログで「私が２０年前初めて『義賢最期』の義賢を勤めさせて頂きましたのが、この松竹座です。２０２４年１１月２９日に南座の舞台稽古で顔面に大怪我をしてからは、もう演らないでおこうと決めた演目です。何故なら『義賢最期』は幕切れに『仏倒れ』と言われる、階段を顔面から落ちる様な演出が有ります。松竹座も最後となると、思い入れの有る演目は『義賢最期』かなと思い、今回選ばせて頂きました。命を賭けて日々挑みます」と決意。「義賢最期」で仏倒れを披露し、大きな拍手を浴びた。

松竹は４月１４日の取締役会で、閉館後に建物の解体工事に着手することを決定。「現在の建物を取り壊した上で、新たな文化芸能の発信拠点の実現」を目指すとしている。