宮舘涼太の“粋”な撮影秘話に称賛の声！「舘様考案なんてステキすぎます」「なんて優しい人」「ピンクのパーカーも似合う」パーカーペアルックにも反響

【写真】宮舘涼太“エータ”と臼田あさ美“くるみ”のパーカーペアルック2ショット

Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、オフショットと共に宮舘の撮影秘話を公開した。

■宮舘涼太が事前にリサーチして撮影へ

同ドラマ公式Instagramでは、「タミ恋off shot」として1点の写真を公開。

写真には、ピンク色のパーカー姿の宮舘と、グレーのパーカーで首を傾ける臼田あさ美。テーブルの上にはトマト料理など、見た目にも美しい料理の数々が並んでおり、2人はそれらを紹介するように手を差し出している。

テキストでは、「くるみのために料理をつくってくれたエータ」と綴り、「あのトマト料理、実は…宮舘さんが事前に臼田さんの好きな食べ物をヒアリングして、考案したメニューでした」とトマトとキラキラとした絵文字を添えて投稿。

最後に「次は何の料理をつくってくれるのでしょうか？」と期待を寄せた。

この撮影秘話を受けて、「舘様考案なんてステキすぎます」「レシピ考案が舘様とは！」「食べる人の好みを把握するなんて、なんて優しい人」「レシピ共有して欲しい」と反響が寄せられた他、「ピンクのパーカーも似合う」「ペアルックのパーカーかわいい」などパーカー姿にも称賛が寄せられていた。

■写真：宮舘涼太“エータ”と臼田あさ美“くるみ”のパーカーペアルックショット