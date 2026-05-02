歌手の青山テルマ（38）が、2日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演し、番組パーソナリティーのタレント藤田ニコル（28）の第1子出産について語った。

藤田はこの日、番組を欠席しており、プライベートでも交流がある青山と、モデル越智ゆらのが代打出演した。

青山は「うれしい〜！」と我がことのように大喜び。越智は「念願。しかも私たちはこの後、会いに行くんですよね。楽しみ」と打ち明けた。

大仕事を終えた藤田へ、青山は「何が欲しいんだろうと思って、大量のおすしを買って行こうかなと思いながら。食べたいだろうなと思ったり」と差し入れ候補を口に。しかし、越智から「でも病院ってダメですよね？」とツッコミを入れていた。

青山は既に、赤ちゃんの顔を画像で見せてもらったという。「見ました。言っちゃダメなんじゃない？」と言いながらも、「超かわいいけどね。超かわいいよ」と明かしていた。

越智はエコーの写真を見せてもらっていたといい、「絶対ニコルそっくりですよね。エコーの写真を見たじゃないですか？その時点で、めっちゃニコル」と話した。

青山も「かわいい。ホントかわいい。無理。ホントに貢ぎたい」と大興奮。藤田には「ホントにお疲れさまです」とねぎらいの言葉を送っていた。