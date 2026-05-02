「水着姿って貴重かも」内田理央、ハワイ満喫ショットを披露！ 「恋におちたぁぁぁ」「ツインテール新鮮」
「水着姿って貴重かも」内田理央、ハワイ満喫ショットを披露！ 「恋におちたぁぁぁ」「ツインテール新鮮」
俳優の内田理央さんは5月2日、自身のInstagramを更新。ハワイを満喫する様子を披露しました。
【写真】内田理央、ハワイ満喫ショットを披露
「だーりおちゃんの水着姿って貴重かも」内田さんは「GWどこも行かないので いつかのハワイの思い出あげさせて下さい笑 オアフ島Part1」とつづり、11枚の写真を投稿。チューブトップの水着姿でホテルのプールで泳いだり、水上バイクを体験したり、ハワイグルメを楽しんだり。ハワイを満喫する姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「可愛いすぎ 市民プールでも絵になりそう」「可愛いが過ぎる」「ツインテールが新鮮すぎて」「8枚目があまりにも可愛くて恋におちたぁぁぁ」「だーりおちゃんの水着姿って貴重かも」「ツインテール可愛いすぎる」「水着りおちゃんが美人すぎて」などの声が寄せられています。
「本当に癒されたぁああああ」4月17日の投稿では、「お友達と沖縄旅行に行ってきました ドラマ頑張ったご褒美旅行 笑 最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」とつづり、友人との沖縄旅行の様子を披露している内田さん。お団子ヘアにサングラスをかけてプールに入る姿などを披露しています。今回のハワイ満喫ショットの投稿は「オアフ島Part1」とのことで、Part2の投稿を心待ちにしたいですね！(文:福島 ゆき)
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