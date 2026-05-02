『ぜんぶ、あなたのためだから』『エラー』2クール連続ドラマ出演！ WEST.「藤井流星」の魅力に迫る
アイドルグループ・WEST.に所属する藤井流星さんが、俳優として輝きを放っています。
藤井さんは、2026年1月から放送された主演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）に続いて、現在放送中の春ドラマ『エラー』（テレビ朝日系）にも出演中。それぞれの作品で主要キャラクターを務め、素晴らしい演技を披露しているところです。
そこでこの記事では、藤井さんがこれまで出演した作品を振り返り、俳優としての魅力を検証します。
同作は、『モテキ』などを生み出した久保ミツロウさんの同名漫画（講談社）が原作です。藤井さんは主人公・今村金一郎を演じるために、人生初の金髪＆金眉毛に挑戦。本格的な役作りが話題となり、ヒロイン役の早見あかりさんとのコンビネーションも抜群で話題を集めました。
演技が好評となり、2015年には『ようこそ、わが家へ』（フジテレビ系）、『サムライせんせい』（テレビ朝日系）に立て続けに出演。若手イケメン俳優として存在感を示しました。
同作は「笑ってちょっぴり泣ける」が主題のドラマで、藤井さんは随所でコミカルな演技も披露。感情がコロコロ変わるシズマを繊細に演じました。この作品は人気となり、後に舞台化もされて評判を集めています。
一方で、2021年公開の映画『賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット』では、腕にタトゥーを入れ、長い銀髪姿というインパクトのある悪役・視鬼神真玄を熱演しました。人気シリーズで「予測不能な最強ヴィラン」となった藤井さんは、セクシーでありながらおどろおどろしいキャラクターを見事に演じきりました。
さらに、2022年放送の『鹿楓堂よついろ日和』（テレビ朝日系）では、寡黙で無表情な社長の東極八京を熱演。クールな演技がハマり役となり、演技の幅の広さを見せつけました。
その実力がいかんなく発揮されたのが、2023年放送のドラマ『18歳、新妻、不倫します。』（テレビ朝日系）です。同作で藤井さんは、名家のお嬢様のボディーガードでありながら夫となった主人公・藤宮煌を担当。このドラマはかなりベタなラブストーリー作品で、煌はヒロインの三条明花（矢吹奈子）を相手にキザなセリフを連発し、顎クイや壁ドンを次々と見舞います。一歩間違えればギャグドラマになってしまうところを、藤井さんは美しいルックスで自然体に表現し、作品を成立させました。
また、声のよさも藤井さんの魅力です。落ち着きがあるハスキーボイスは、煌のような現実離れした超イケメンから情けないキャラクターまで、どんな役にも違和感なくマッチします。
2025年放送の『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）では暴走しがちな刑事を演じたのですが、ハスキーボイスがぴったりでした。どんな役にも適応できるルックスと声を持っているのは俳優として大きな武器で、藤井さんの確固たる人気を支えています。
そして、『エラー』で演じる佐久間健司はいろいろと秘密があるキャラクター。ミステリアスな存在で、藤井さんの格好よ過ぎるルックスとハスキーボイスがマッチしています。こちらもハマり役になりそうです。
俳優として魅力があふれる藤井さんですが、7月からは主演舞台『ROLL｟CAKE｠TIME』の上演を控えています。西田征史さんの完全オリジナルストーリーで、西田さんと藤井さんは『正しいロックバンドの作り方』以来6年ぶりにタッグを組みます。藤井さんのルックスと声を生で体感できる貴重な機会であり、見逃せない舞台になりそうです。
今後、俳優としてどのような進化を遂げていくのか、藤井さんのさらなる活躍に注目していきましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
藤井さんは、2026年1月から放送された主演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）に続いて、現在放送中の春ドラマ『エラー』（テレビ朝日系）にも出演中。それぞれの作品で主要キャラクターを務め、素晴らしい演技を披露しているところです。
そこでこの記事では、藤井さんがこれまで出演した作品を振り返り、俳優としての魅力を検証します。
藤井流星はこれまでどんな作品に出演してきた？まず、藤井さんのプロフィールを簡単におさらいします。1993年生まれで大阪府出身の藤井さんは、2014年にジャニーズWESTのメンバーとして『ええじゃないか』でCDデビュー。グループでデビューする前からドラマに出演しており、2014年放送の『アゲイン!!』（TBS系）では連続ドラマの初主演を担当しました。
同作は、『モテキ』などを生み出した久保ミツロウさんの同名漫画（講談社）が原作です。藤井さんは主人公・今村金一郎を演じるために、人生初の金髪＆金眉毛に挑戦。本格的な役作りが話題となり、ヒロイン役の早見あかりさんとのコンビネーションも抜群で話題を集めました。
演技が好評となり、2015年には『ようこそ、わが家へ』（フジテレビ系）、『サムライせんせい』（テレビ朝日系）に立て続けに出演。若手イケメン俳優として存在感を示しました。
演技が注目されたのは『正しいロックバンドの作り方』そんな藤井さんの演技が注目されたのが、2020年放送の『正しいロックバンドの作り方』（日本テレビ系）です。同じグループの神山智洋さんとダブル主演を務め、藤井さんは売れないロックバンドのリーダーでボーカル＆ギター「赤川静馬／シズマ」を担当しました。
同作は「笑ってちょっぴり泣ける」が主題のドラマで、藤井さんは随所でコミカルな演技も披露。感情がコロコロ変わるシズマを繊細に演じました。この作品は人気となり、後に舞台化もされて評判を集めています。
一方で、2021年公開の映画『賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット』では、腕にタトゥーを入れ、長い銀髪姿というインパクトのある悪役・視鬼神真玄を熱演しました。人気シリーズで「予測不能な最強ヴィラン」となった藤井さんは、セクシーでありながらおどろおどろしいキャラクターを見事に演じきりました。
さらに、2022年放送の『鹿楓堂よついろ日和』（テレビ朝日系）では、寡黙で無表情な社長の東極八京を熱演。クールな演技がハマり役となり、演技の幅の広さを見せつけました。
俳優「藤井流星」の魅力は端正なルックスと独特な声ここからは、藤井さんの俳優としての魅力を解説します。まず、藤井さんは端正なルックスを生かしてどんなキャラクターでも演じられるのが魅力です。コメディー要素の強いキャラクターからクールな社長、最強のヴィランまでどんな役でもビジュアルがハマるのが特徴。演技力も高いのでキャラクターになりきることができ、ハマり役を次々と生み出します。
その実力がいかんなく発揮されたのが、2023年放送のドラマ『18歳、新妻、不倫します。』（テレビ朝日系）です。同作で藤井さんは、名家のお嬢様のボディーガードでありながら夫となった主人公・藤宮煌を担当。このドラマはかなりベタなラブストーリー作品で、煌はヒロインの三条明花（矢吹奈子）を相手にキザなセリフを連発し、顎クイや壁ドンを次々と見舞います。一歩間違えればギャグドラマになってしまうところを、藤井さんは美しいルックスで自然体に表現し、作品を成立させました。
また、声のよさも藤井さんの魅力です。落ち着きがあるハスキーボイスは、煌のような現実離れした超イケメンから情けないキャラクターまで、どんな役にも違和感なくマッチします。
2025年放送の『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）では暴走しがちな刑事を演じたのですが、ハスキーボイスがぴったりでした。どんな役にも適応できるルックスと声を持っているのは俳優として大きな武器で、藤井さんの確固たる人気を支えています。
今後の藤井さんの俳優としての活躍はどうなる？そして、2026年放送の『ぜんぶ、あなたのためだから』と『エラー』でも、藤井さんのルックスと声が生かされています。『ぜんぶ、あなたのためだから』で演じた林田和臣は、明るく爽やかな性格で友人も多い設定ながら、意外にクズ男だった不思議な主人公でした。藤井さんのルックスは爽やかキャラでもクズキャラでもマッチするので、和臣がぴったりだったといえるでしょう。
そして、『エラー』で演じる佐久間健司はいろいろと秘密があるキャラクター。ミステリアスな存在で、藤井さんの格好よ過ぎるルックスとハスキーボイスがマッチしています。こちらもハマり役になりそうです。
俳優として魅力があふれる藤井さんですが、7月からは主演舞台『ROLL｟CAKE｠TIME』の上演を控えています。西田征史さんの完全オリジナルストーリーで、西田さんと藤井さんは『正しいロックバンドの作り方』以来6年ぶりにタッグを組みます。藤井さんのルックスと声を生で体感できる貴重な機会であり、見逃せない舞台になりそうです。
今後、俳優としてどのような進化を遂げていくのか、藤井さんのさらなる活躍に注目していきましょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)