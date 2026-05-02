チェ・ジョンヒョプ主演『偶然かな。』や『Azure Spring』『アデューソロ』など…ABEMAでGWに見たい韓国ドラマ6選
ABEMAでは、GWに世界最速配信作品『Azure Spring』、恋リアの“裏側”を描く『アデューソロ』をはじめ、チェ・ジョンヒョプ主演『偶然かな。』、SUPER JUNIORイ・ドンヘ主演『男と女〜7年目のジレンマ〜』など、多数の韓国ドラマを全話無料配信する。
【場面ショット】チェ・ジョンヒョプ、キム・ソヒョンを見つめる胸ユンショット
■『Azure Spring』（全6話）※世界最速・国内独占無料配信
同作は、かつては有名な水泳選手だったものの、事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと、過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが、都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き合っていく、大人の青春ヒーリングドラマ。
砕けた夢と癒えない傷を抱える彼らにとって、海は道を失った彼らの安らぎの場所に。海に潜り、海の生き物を採り、それを分け合いながら料理して食べるという時間の中で、アンナとドクヒョンは少しずつ自分自身と向き合い、古い傷を抱きしめながら、人生の意味を再び見つけ出していく。
アンナを演じるのは、アイドルグループRed Velvetのメンバーで、『ブルーバースデー』や『Bitch X Rich』などドラマにも多数出演するキム・イェリム。そしてドクヒョンは『私の夫と結婚して』『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』など話題作に立て続けに出演する俳優のカン・サンジュン。
■『アデューソロ』（全8話）※世界最速・国内独占無料配信
ABEMAで世界最速配信となる同作は、韓国で絶大な人気を誇る恋愛リアリティ番組『私はSOLO』『脱出おひとり島』をコンセプトにした新感覚ロマンティック・コメディドラマ。
タイのパタヤを舞台に、愛を探し求めて集まったインフルエンサー、美容外科医、シェフ、プロゴルファーなど、ハイスペックな8人の男女が“シングル脱出”をかけて共同生活を送る。
また、豪華キャストたちも見どころとなっており、SF9のジュホが、職業・外見・出身のすべてを兼ね備えた完璧なエリート整形外科医を演じるほか、Wanna One出身のユン・ジソンは、大学路（テハンノ）で活躍する舞台俳優という一面に加え劇団代表という顔も持つキャラクターを熱演。
個性豊かな登場人物たちが集結し、それぞれの魅力と背景が複雑に絡み合いながら、恋愛模様をより一層ドラマチックに彩る。表向きは完璧に見える彼らですが、それぞれが“隠された正体”や事情を抱えており、恋愛関係は予想外の方向へと展開。さらに、誰が本当に愛を見つけられるのかというサバイバル要素も加わり、スリリングな展開から目が離せない。
■『偶然かな。』（全8話）
『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプが主演を務める同作は、初恋相手との運命的な再会から新たなロマンスが動き出す、胸キュン必至のラブストーリー。
チェ・ジョンヒョプは、アメリカ本社に所属するエリート・ファイナンシャルプランナーのフヨン役を好演。高校生時代から29歳までの幅広い年代を繊細に演じ分けます。ヒロインにはキム・ソヒョンが名を連ね、フヨンの初恋相手ホンジュ役として、自由で温かい魅力あふれるキャラクターを体現している。
物語は、アメリカで成功を収めたフヨンが10年ぶりに帰国し、高校時代の初恋相手ホンジュと再会することからスタート。変わらない彼女の存在に触れることで、忘れていた“あの頃の気持ち”が再び動き出していく。
“偶然”が重なる再会は、やがて“運命”へと変わっていくのか。大人になったからこそ響く、切なさとときめきが詰まった一作となっている。
■『深夜2時のシンデレラ』（全10話）
“現実主義のキャリアウーマン”と“ロマンチストの年下財閥彼氏”が織り成すラブコメディー。仕事第一で“愛よりお金”を選ぶ現実主義者のハ・ユンソ（シン・ヒョンビン）は、交際1年半の恋人ソ・ジュウォン（ムン・サンミン）が財閥家の御曹司であることを知り、別れを決意。彼の母親から手切れ金まで受け取り、わざと嫌われるような行動を取る。
しかし、正体を隠して彼女のチームに配属されていたジュウォンは、そんなことには動じず一途にアプローチを継続。冷静で合理的なユンソと、童話のような愛を信じ続けるジュウォン…正反対の価値観を持つ2人の関係は、予想外の展開へと進んでいく。愛か現実か、それとも…。すれ違いながらも惹かれ合う2人の恋の行方が見どころとなる。
■『男と女〜7年目のジレンマ〜』（全12話）
SUPER JUNIORのイ・ドンヘが主演を務める長年付き合ったカップルの“リアルな恋愛”を描く大人のロマンス。ヒョンソンとソンオクは学生時代からつきあっている恋人。ヒョンソンはファッション、ソンオクはジュエリーのデザイナーを目指しながら愛と夢を育んできたが、いつしか7年という月日がたっていた。
2人だけより友達とみんなでいるほうが楽しいヒョンソンに、ソンオクは愛想を尽かしそうになっている。2人で作ったブランドであるH2もなかなか軌道に乗らず気持ちがすれ違っていくが、簡単に別れることもできない。そんな2人の未来に待っているのは。
■『瞬間の永遠』（全2話）
短編ながら深い余韻を残す青春ロマンス作品。地方に引っ越してきた少女ハヨンは、親の職業が原因で学校に馴染めずにいた中、声をかけてきたヒウォンと出会い、次第に心を通わせていく。
ある日ヒウォンは、2人で永遠に願いをかなえていく“永遠リスト”を提案。かけがえのない日々を過ごす。しかし、二十歳の願いを書き記したその先に、突然の別れが訪れる。大切な存在を失い、心を閉ざしてしまうハヨン。それでも彼女は、ヒウォンとの約束を胸に“永遠リスト”をかなえるため歩み出す。
やがて“永遠リスト”を知る青年ドウンと出会い、止まっていた時間が少しずつ動き出していく。喪失と再生を静かに描く、切なくも美しい物語。
【場面ショット】チェ・ジョンヒョプ、キム・ソヒョンを見つめる胸ユンショット
■『Azure Spring』（全6話）※世界最速・国内独占無料配信
同作は、かつては有名な水泳選手だったものの、事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと、過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが、都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き合っていく、大人の青春ヒーリングドラマ。
アンナを演じるのは、アイドルグループRed Velvetのメンバーで、『ブルーバースデー』や『Bitch X Rich』などドラマにも多数出演するキム・イェリム。そしてドクヒョンは『私の夫と結婚して』『エスクワイア: 弁護士を夢見る弁護士たち』など話題作に立て続けに出演する俳優のカン・サンジュン。
■『アデューソロ』（全8話）※世界最速・国内独占無料配信
ABEMAで世界最速配信となる同作は、韓国で絶大な人気を誇る恋愛リアリティ番組『私はSOLO』『脱出おひとり島』をコンセプトにした新感覚ロマンティック・コメディドラマ。
タイのパタヤを舞台に、愛を探し求めて集まったインフルエンサー、美容外科医、シェフ、プロゴルファーなど、ハイスペックな8人の男女が“シングル脱出”をかけて共同生活を送る。
また、豪華キャストたちも見どころとなっており、SF9のジュホが、職業・外見・出身のすべてを兼ね備えた完璧なエリート整形外科医を演じるほか、Wanna One出身のユン・ジソンは、大学路（テハンノ）で活躍する舞台俳優という一面に加え劇団代表という顔も持つキャラクターを熱演。
個性豊かな登場人物たちが集結し、それぞれの魅力と背景が複雑に絡み合いながら、恋愛模様をより一層ドラマチックに彩る。表向きは完璧に見える彼らですが、それぞれが“隠された正体”や事情を抱えており、恋愛関係は予想外の方向へと展開。さらに、誰が本当に愛を見つけられるのかというサバイバル要素も加わり、スリリングな展開から目が離せない。
■『偶然かな。』（全8話）
『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプが主演を務める同作は、初恋相手との運命的な再会から新たなロマンスが動き出す、胸キュン必至のラブストーリー。
チェ・ジョンヒョプは、アメリカ本社に所属するエリート・ファイナンシャルプランナーのフヨン役を好演。高校生時代から29歳までの幅広い年代を繊細に演じ分けます。ヒロインにはキム・ソヒョンが名を連ね、フヨンの初恋相手ホンジュ役として、自由で温かい魅力あふれるキャラクターを体現している。
物語は、アメリカで成功を収めたフヨンが10年ぶりに帰国し、高校時代の初恋相手ホンジュと再会することからスタート。変わらない彼女の存在に触れることで、忘れていた“あの頃の気持ち”が再び動き出していく。
“偶然”が重なる再会は、やがて“運命”へと変わっていくのか。大人になったからこそ響く、切なさとときめきが詰まった一作となっている。
■『深夜2時のシンデレラ』（全10話）
“現実主義のキャリアウーマン”と“ロマンチストの年下財閥彼氏”が織り成すラブコメディー。仕事第一で“愛よりお金”を選ぶ現実主義者のハ・ユンソ（シン・ヒョンビン）は、交際1年半の恋人ソ・ジュウォン（ムン・サンミン）が財閥家の御曹司であることを知り、別れを決意。彼の母親から手切れ金まで受け取り、わざと嫌われるような行動を取る。
しかし、正体を隠して彼女のチームに配属されていたジュウォンは、そんなことには動じず一途にアプローチを継続。冷静で合理的なユンソと、童話のような愛を信じ続けるジュウォン…正反対の価値観を持つ2人の関係は、予想外の展開へと進んでいく。愛か現実か、それとも…。すれ違いながらも惹かれ合う2人の恋の行方が見どころとなる。
■『男と女〜7年目のジレンマ〜』（全12話）
SUPER JUNIORのイ・ドンヘが主演を務める長年付き合ったカップルの“リアルな恋愛”を描く大人のロマンス。ヒョンソンとソンオクは学生時代からつきあっている恋人。ヒョンソンはファッション、ソンオクはジュエリーのデザイナーを目指しながら愛と夢を育んできたが、いつしか7年という月日がたっていた。
2人だけより友達とみんなでいるほうが楽しいヒョンソンに、ソンオクは愛想を尽かしそうになっている。2人で作ったブランドであるH2もなかなか軌道に乗らず気持ちがすれ違っていくが、簡単に別れることもできない。そんな2人の未来に待っているのは。
■『瞬間の永遠』（全2話）
短編ながら深い余韻を残す青春ロマンス作品。地方に引っ越してきた少女ハヨンは、親の職業が原因で学校に馴染めずにいた中、声をかけてきたヒウォンと出会い、次第に心を通わせていく。
ある日ヒウォンは、2人で永遠に願いをかなえていく“永遠リスト”を提案。かけがえのない日々を過ごす。しかし、二十歳の願いを書き記したその先に、突然の別れが訪れる。大切な存在を失い、心を閉ざしてしまうハヨン。それでも彼女は、ヒウォンとの約束を胸に“永遠リスト”をかなえるため歩み出す。
やがて“永遠リスト”を知る青年ドウンと出会い、止まっていた時間が少しずつ動き出していく。喪失と再生を静かに描く、切なくも美しい物語。