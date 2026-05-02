「赤ちゃんグンディたち、お母さんの背中の上で安心だね」



【写真】お母さんの背中にへばりつき、団子になる赤ちゃんグンディ

お母さんの背中でくつろいでいる3匹の赤ちゃん。東京都足立区の「足立区生物園」（@seibutuen_info）さんが飼育している「グンディ」という動物の親子です。日本ではあまりなじみのない動物ですが、3匹の赤ちゃんがお母さんに寄り添う姿を見た人からは、温かいコメントが多数寄せられました。



「毎日でも会いに行きたい……」

「母の表情も含めて全て可愛い」

「3頭を乗っけるとは、中々の肝っ玉かぁちゃん」

「この生き物初めて見た可愛すぎる」



投稿された動画には、お母さんの背中を行ったり来たりする子もいればくつろぐ子も見られ、赤ちゃんたちが安心して過ごしているのが一目でわかります。赤ちゃんグンディたちの気持ちよさそうな表情を見ていると、私たちも肩の力が抜けていくように感じます。



注目を集めたグンディですが、日本国内で飼育している施設が非常に少ないとのことです。そんなグンディの生態について、足立区生物園さんにお話を伺いました。



ーーグンディの赤ちゃんたちは、何をしているのでしょうか？



「仲間を認識し合うのが、共通する『におい』であると考えられており、コミュニケーション行動として特徴的な『重なり合う姿』『キスのような仕草』は、『におい』を認識し合うための行動であると考えられています。母グンディの上に重なる子グンディの行動は、そういったコミュニケーションスキルが幼少期から発露しているのだと思われます」



ーーグンディとはどんな動物？



「グンディはアフリカの乾燥地帯に生息しているネズミの仲間です。もふもふに覆われた全身の被毛やつぶらで大きな黒い瞳が可愛らしく『砂漠の妖精』などと呼ばれています。日本国内では、埼玉こども動物自然公園と足立区生物園でのみ飼育展示（2026年4月現在）されている非常に珍しい動物です」



「『グンディ』とはアラビア語で『警護人』を意味し、砂漠の岩場などで周囲を注意深く警戒する様子から名付けられたと言われています。本種は群れで協力し合うことで砂漠という厳しい環境を生き抜いており、非常に群れ意識の高い『社会性動物』であることが知られています」



◎グンディをもっと詳しく知りたい方はこちら（足立区生物園HPへ）



ーー赤ちゃんたちは、いつ誕生したのでしょうか？



「2026年4月8日に繁殖した個体です」



ーー赤ちゃんたちはお母さんの背中から離れている時も、みんなで固まって行動することが多いのでしょうか？



「生後7日を過ぎた頃から赤ちゃんたちは行動範囲が広がり、各々展示場を探索する行動が見られるようになってきました。赤ちゃん同士で重なり合ってリラックスしているときもあります」



ーーグンディのほかに、人気が高い動物は？



「グンディと同じヤマアラシ型亜目から分岐したネズミ目として、テンジクネズミ（モルモット）がいます。足立区生物園では、一般家庭にもペットとして流通し人気あるモルモットの展示やふれあいに力を入れているため、一般の方から動物園関係者まで高い評価をいただいています。



当園では本種をただ『かわいい！』だけでは終わらせない、その先にある『生きものとしての魅力や個性』、そして飼い始めた時の『終生飼養』（その命を看取るまで飼育を全うする大切さ）を伝えることに重きを置いています。



また、系統的には親戚関係にあるモルモットとグンディの展示方法などの違いを通じて、愛玩動物と野生動物はそれぞれの異なった飼育のアプローチが必要であり、近似種であってもヒトとの距離が全く異なることを感じて欲しいと思っています」



ーーこれから足立区生物園さんで開催されるイベントは？



「5月28日から31日には、『ホタルの夕べ』といって毎年実施している事前申込制イベント（先着）があります。また6月は毎週土日に『昼のホタル観賞会』を開催しており、毎年多くの方で賑わう人気のイベントです。東京都内で幻想的なホタルの光が舞う様子をお楽しみいただけます」



◇ ◇



行動範囲を広げ、すくすくと育っているという赤ちゃんグンディたち。これからもお母さんからの愛情をたっぷりと受けながら、元気に健やかに成長してくれることを願わずにはいられません。



グンディのほかにも、様々な生き物と出会うことができる足立区生物園。ホームページには、「『ふれあい』を通じて愛情を育み、『いのち』の尊さを知ってもらう場です」とあります。生きものとしての魅力や終生飼養の大切さを伝えるというお話からも、グンディをはじめとする動物の飼育においてその使命を全うしようとする姿勢が見えてきます。そんな思いがお話を聞いていてひしひしと伝わってきました。



「グンディで興味を持たれた方は、ぜひ一度足立区生物園に足を運んでみてください！ 色とりどりの金魚が遊泳する大水槽、一年中いつでも500頭を超えるチョウが舞う大温室など、驚きと発見に溢れています。動物園でも水族館でもない、足立区生物園は多様な生きものの魅力がぎゅっと詰まった施設です。皆さんのお越しをお待ちしております！」と話してくださいました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）