「今日好き」村谷はるな、ドット柄ミニ丈から色白美脚スラリ「スタイル抜群で憧れる」「おしゃれ上級者」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが4月30日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル抜群」ミニ丈姿
村谷は「辛いもののあとは甘いものだよね。韓国料理もチーズケーキもおいしかった」とコメントし、韓国料理やスイーツを楽しんだお出かけショットを複数枚投稿。黒地に白いドット柄のミニボトムを身にまとったコーディネートで夜の街中に立ち、真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「モノトーン大人っぽく素敵」「おしゃれ上級者」「可愛すぎる」「スタイル抜群で憧れる」「センス良すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「スタイル抜群」ミニ丈姿
◆村谷はるな、美脚際立つミニボトムモノトーンコーデ公開
村谷は「辛いもののあとは甘いものだよね。韓国料理もチーズケーキもおいしかった」とコメントし、韓国料理やスイーツを楽しんだお出かけショットを複数枚投稿。黒地に白いドット柄のミニボトムを身にまとったコーディネートで夜の街中に立ち、真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「モノトーン大人っぽく素敵」「おしゃれ上級者」「可愛すぎる」「スタイル抜群で憧れる」「センス良すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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