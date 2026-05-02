―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5903> ＳＨＩＮＰＯ 　東Ｓ 　 +39.70 　　4/28　　　3Q　　　-29.09
<3891> 高度紙 　　　　東Ｓ 　 +37.46 　　4/24　本決算　　　 18.69
<6870> フェンオール 　東Ｓ 　 +29.86 　　4/30　　　1Q　　　 49.65
<3137> ファンデリー 　東Ｓ 　 +20.66 　　4/30　本決算　　　 71.62
<4463> 日華化学 　　　東Ｓ 　 +16.11 　　4/30　　　1Q　　　 46.27

<6470> 大豊工業 　　　東Ｓ　　 +9.98 　　4/27　本決算　　　 59.63
<4417> Ｇセキュリ 　　東Ｇ　　 +7.28 　　4/30　本決算　　　 33.80
<1381> アクシーズ 　　東Ｓ　　 +6.47 　　4/30　　　3Q　　　129.41
<7625> Ｇダイニング 　東Ｓ　　 +5.58 　　4/30　　　1Q　　　　黒転
<6382> トリニ工 　　　東Ｓ　　 +5.46 　　4/27　本決算　　　-23.55

<7422> 東邦レマック 　東Ｓ　　 +5.25 　　4/24　　　1Q　　　　赤拡
<9679> ホウライ 　　　東Ｓ　　 +4.66 　　4/28　　上期　　　 59.53
<8704> トレイダーズ 　東Ｓ　　 +4.35 　　4/30　本決算　　　 13.62
<4679> 田谷 　　　　　東Ｓ　　 +4.02 　　4/30　本決算　　　 17.65
<3439> 三ツ知 　　　　東Ｓ　　 +2.63 　　4/28　　　3Q　　　 14.44

<4762> ＸＮＥＴ 　　　東Ｓ　　 +2.25 　　4/30　本決算　　　-30.76
<3776> ＢＢタワー 　　東Ｓ　　 +2.11 　　4/30　　　1Q　　　 45.81
<8617> 光世 　　　　　東Ｓ　　 +2.05 　　4/24　本決算　　　　　－
<9368> キムラユニテ 　東Ｓ　　 +1.94 　　4/27　本決算　　　　2.27
<8076> カノークス 　　東Ｓ　　 +1.89 　　4/28　本決算　　　　1.18

<2481> タウンＮ 　　　東Ｓ　　 +1.59 　　4/24　　　3Q　　　 10.88
<8699> ＨＳＨＤ 　　　東Ｓ　　 +1.22 　　4/30　本決算　　　　　－
<2216> カンロ 　　　　東Ｓ　　 +1.11 　　4/30　　　1Q　　　　0.00
<2926> 篠崎屋 　　　　東Ｓ　　 +1.01 　　4/30　　上期　　　 19.67
<6325> タカキタ 　　　東Ｓ　　 +0.99 　　4/30　本決算　　　　0.53

<7896> セブン工業 　　東Ｓ　　 +0.60 　　4/30　本決算　　　　黒転
<6185> ＳＭＮ 　　　　東Ｓ　　 +0.50 　　4/30　本決算　　　 20.37
<3839> ＯＤＫ 　　　　東Ｓ　　 +0.16 　　4/30　本決算　　　-24.13

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース