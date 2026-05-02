移籍金30億円でヤンキースも…初登板で大炎上 井川慶が振り返る“衝撃の展開”と支えになった超大物選手【しくじり先生】
1日放送のABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、元メジャーリーガー・井川慶による授業「レッテルを貼られまくった人生」後半戦を届けた。阪神時代に“変人”のレッテルを貼られながらもメジャーリーグへ挑戦し、約30億円の大型契約を結んだ井川先生。しかし、その裏では想像を超える“しくじり”が起きていたことが明かされた。
【番組カット】「変な噂」について聞かれ笑顔の井川慶
約30億円の移籍金という大きな期待を背負ってニューヨーク・ヤンキースへ移籍した井川だったが、そのスタートは開幕直後の初登板で「5回7失点」の大炎上というあまりにも厳しいものだった。原因について井川は、ニューヨーク特有の寒さと乾燥によって「ボールが滑ってグリップが効かない」と環境の違いを挙げた。その後も調整がうまくいかず、わずか1ヶ月でマイナー降格という衝撃の展開に。授業のサポート役を務めたタレント・伊集院光も「5年契約で何十億も積んだ選手が“1ヶ月で降格”は相当珍しい」とし、スタジオには驚きの声が広がったた。
そんな中、井川の支えになったのが当時ヤンキースの主力選手だった松井秀喜選手だった。井川は「だいぶ声をかけてもらいました」「ご飯に連れて行ってくれたり、妻も一緒に食事したり、本当に仲良くさせてもらいました」と振り返り、「本当に松井さんが頼りでした」と明かした。
また、“1ヶ月でマイナーリーグ降格”という事態は、自身も驚愕の展開だったといい、その背景には“契約内容の誤解”があったと告白。井川は「マイナーには降格しないメジャー契約だと思っていた」ものの、実際にはマイナー降格が可能な契約内容だったことが判明した。「エージェントには『ずっとメジャーで投げさせてもらえる契約なら金額は関係ない』と伝えていた」と明かしながらも、「大きなすれ違いがありました」と振り返った。そこで井川は「契約書はちゃんと見ておこう」と教訓を語り、スタジオからは「シンプルだな」と笑いが起こった。
さらに授業では、当時広まっていた“井川の噂”について、生徒役で出演した元阪神タイガースの鳥谷敬が言及。鳥谷は「いろんな噂が入ってきてました」と振り返り、「『めちゃくちゃギャンブルハマったらしい』とか、『先発じゃないと絶対投げないと言っているからメジャーに上がって来られないらしい』とか、変な噂が出回っていた」と口にした。これに対し井川は「ギャンブルは1年目はやってないですね」と否定しつつ、「ギャンブルではないです。ポーカーです」「ポーカーはスポーツなんです」と主張。平成ノブシコブシ・吉村崇が「やってるヤツの言い訳だから！」とツッコミを入れるなど、スタジオは爆笑となった。
そして、思うような結果を出せなかった井川は「マイナーでは抑えるがメジャーでは通用しない投手」というレッテルが貼られてしまう。さらに、ニューヨーク・ポスト紙による「過去10年のニューヨークプロスポーツ選手ワースト1位」に選出されるという屈辱的な評価も。しかしその一方で、マイナーリーグでは着実に結果を残し、通算33勝の球団最多記録を樹立。伊集院は「こんなに2軍で活躍した選手はいないのに、（メジャーに）上げてもらえなかった選手もいない」と語るなど、その実力が正当に評価されなかった側面にも触れた。
【番組カット】「変な噂」について聞かれ笑顔の井川慶
約30億円の移籍金という大きな期待を背負ってニューヨーク・ヤンキースへ移籍した井川だったが、そのスタートは開幕直後の初登板で「5回7失点」の大炎上というあまりにも厳しいものだった。原因について井川は、ニューヨーク特有の寒さと乾燥によって「ボールが滑ってグリップが効かない」と環境の違いを挙げた。その後も調整がうまくいかず、わずか1ヶ月でマイナー降格という衝撃の展開に。授業のサポート役を務めたタレント・伊集院光も「5年契約で何十億も積んだ選手が“1ヶ月で降格”は相当珍しい」とし、スタジオには驚きの声が広がったた。
また、“1ヶ月でマイナーリーグ降格”という事態は、自身も驚愕の展開だったといい、その背景には“契約内容の誤解”があったと告白。井川は「マイナーには降格しないメジャー契約だと思っていた」ものの、実際にはマイナー降格が可能な契約内容だったことが判明した。「エージェントには『ずっとメジャーで投げさせてもらえる契約なら金額は関係ない』と伝えていた」と明かしながらも、「大きなすれ違いがありました」と振り返った。そこで井川は「契約書はちゃんと見ておこう」と教訓を語り、スタジオからは「シンプルだな」と笑いが起こった。
さらに授業では、当時広まっていた“井川の噂”について、生徒役で出演した元阪神タイガースの鳥谷敬が言及。鳥谷は「いろんな噂が入ってきてました」と振り返り、「『めちゃくちゃギャンブルハマったらしい』とか、『先発じゃないと絶対投げないと言っているからメジャーに上がって来られないらしい』とか、変な噂が出回っていた」と口にした。これに対し井川は「ギャンブルは1年目はやってないですね」と否定しつつ、「ギャンブルではないです。ポーカーです」「ポーカーはスポーツなんです」と主張。平成ノブシコブシ・吉村崇が「やってるヤツの言い訳だから！」とツッコミを入れるなど、スタジオは爆笑となった。
そして、思うような結果を出せなかった井川は「マイナーでは抑えるがメジャーでは通用しない投手」というレッテルが貼られてしまう。さらに、ニューヨーク・ポスト紙による「過去10年のニューヨークプロスポーツ選手ワースト1位」に選出されるという屈辱的な評価も。しかしその一方で、マイナーリーグでは着実に結果を残し、通算33勝の球団最多記録を樹立。伊集院は「こんなに2軍で活躍した選手はいないのに、（メジャーに）上げてもらえなかった選手もいない」と語るなど、その実力が正当に評価されなかった側面にも触れた。