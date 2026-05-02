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遠藤 保仁氏 国内研修受け入れのお知らせ



JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、ガンバ大阪トップチームコーチの #遠藤保仁 氏が、ジュビロ磐田トップチームの活動に帯同しています。



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