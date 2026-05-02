磐田がG大阪・遠藤保仁コーチの受け入れを報告「皆さまのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします」
ジュビロ磐田は2日、JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、ガンバ大阪トップチームコーチの遠藤保仁氏(46)を、磐田トップチームに受け入れることになったと発表した。
元日本代表MFの遠藤氏は現役時代にG大阪のほか、磐田でもプレー。研修期間は6日までとなる。
クラブは公式サイトで「皆さまのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と述べた。
元日本代表MFの遠藤氏は現役時代にG大阪のほか、磐田でもプレー。研修期間は6日までとなる。
クラブは公式サイトで「皆さまのご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と述べた。
|— ジュビロ磐田 (@Jubiloiwata_YFC) May 2, 2026
遠藤 保仁氏 国内研修受け入れのお知らせ
JFA Proライセンス取得に向けた国内研修の一環として、ガンバ大阪トップチームコーチの #遠藤保仁 氏が、ジュビロ磐田トップチームの活動に帯同しています。
詳細はこちらhttps://t.co/pM3otTeLwe… pic.twitter.com/S598ZB10Gz