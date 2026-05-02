トロント・ラプターズ vs クリーブランド・キャバリアーズ

日付：2026年5月2日（土）

開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）

最終スコア：トロント・ラプターズ 112 - 110 クリーブランド・キャバリアーズ

NBAのトロント・ラプターズ対クリーブランド・キャバリアーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。

第1クォーターは両チーム譲らず32-32で終了する。

第2クォーターはトロント・ラプターズが試合を有利に運び61-51で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにトロント・ラプターズがリードし92-81で終了する。

第4クォーターはクリーブランド・キャバリアーズが試合を有利に運び104-104で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにトロント・ラプターズがリードし112-110で終了する。

試合はトロント・ラプターズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 11:45:05 更新