「アンバー姐さん」が伝えた“日本のアニメ愛”…「この髪型はミサミサなの」　ファンも親近感「この感じが本当に大好き」

アンバー・グレンが日本のアニメへの愛を伝えている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で金メダルを獲得した米国代表のアンバー・グレンが公式インスタグラムを更新し、日本のアニメへの愛を伝えている。

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日本のファンからは「アンバー姐さん」と呼ばれ人気を博している26歳は、アイスショーで忙しい中でも、日本のアニメは欠かせないようだ。

インスタでは「この髪型は『デスノート』のミサミサなの。彼女のスタイルが大好き」と、ブロンドヘアをツインテールに束ねたヘアスタイルを公開した。さらに、『チェンソーマン』のポチタのぬいぐるみや、『薬屋のひとりごと』の猫猫（マオマオ）、『SPY×FAMILY』のアーニャのフィギュアを部屋に飾っている様子などがうかがえる。

この投稿には「同じアニメが大好きなの、この感じが本当に大好き」「ただ共通の趣味があるっていうだけなんだけど、彼女の人生をこれほど身近に感じられたのは、たぶん今までで初めて」「やったーーー、マオマオだ！！！！彼女、本当に可愛いよね。あと『とんがり帽子のアトリエ』も超大好き！！！」と、親近感を覚えるファンが続出した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]