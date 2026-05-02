関西の「スター・ウォーズ」ファン必見 カンテレで旧3部作＆新3部作を順次放送
関西テレビ（カンテレ）は、映画『スター・ウォーズ』シリーズを、ゴールデンウィークを含む5月に一挙放送する特別企画を実施する（※関西ローカル）。対象となるのは、物語の原点となる“旧3部作”（エピソード4〜6）と、ダース・ベイダー誕生の秘密に迫る“新3部作”（エピソード1〜3）の計6作品。
【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像
本企画は、5月22日に日米同時公開される最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』にあわせたもの。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』後の銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグーの新たな物語が描かれる。約7年ぶりに映画館に「スター・ウォーズ」の世界が帰ってくるのを前に、シリーズの世界観を改めて体感できる機会となる。
旧3部作では、ルーク・スカイウォーカーやハン・ソロ、レイア姫、ダース・ベイダーらおなじみのキャラクターが織りなす壮大な銀河の物語を展開。CG技術が発展する以前に生み出された独自の世界観や、ドロイドの掛け合い、父と子の宿命的な対決など、映画史に残る名シーンが数多く描かれる。
一方、新3部作では、純粋な少年アナキン・スカイウォーカーがいかにしてダークサイドへ堕ち、ダース・ベイダーとなるのかを描く悲劇の物語が展開。銀河共和国が崩壊し帝国へと変貌していく過程や、ジェダイ騎士団による迫力のライトセーバー戦なども見どころとなっている。
エピソード4・5・6、そしてエピソード1・2・3と“公開順”で観ることで、シリーズ全体に張り巡らされた伏線がつながり、より深いカタルシスを味わえる。公開当時、多くのファンを虜（とりこ）にした体験を追体験できる点も見逃せない。
“はるかかなたの銀河系”を舞台にした壮大なサーガを一気に楽しめる今回の特集。ファンはもちろん、これまでシリーズに触れてこなかった視聴者にとっても入門編として最適な機会となりそうだ。
■放送スケジュール（※関西ローカル）
5月2日（土）深1：45〜3：45
『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』
5月4日（月・祝）深0：45〜2：47
『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』
5月9日（土）深1：45〜3：45
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』
5月16日（土）深2：15〜4：15
『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』
5月23日（土）深2：15〜4：15
『スター・ウォーズ／クローンの攻撃（エピソード2）』
5月30日（土）深2：15〜4：15
『スター・ウォーズ／シスの復讐（エピソード3）』
【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像
本企画は、5月22日に日米同時公開される最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』にあわせたもの。『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』後の銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグーの新たな物語が描かれる。約7年ぶりに映画館に「スター・ウォーズ」の世界が帰ってくるのを前に、シリーズの世界観を改めて体感できる機会となる。
一方、新3部作では、純粋な少年アナキン・スカイウォーカーがいかにしてダークサイドへ堕ち、ダース・ベイダーとなるのかを描く悲劇の物語が展開。銀河共和国が崩壊し帝国へと変貌していく過程や、ジェダイ騎士団による迫力のライトセーバー戦なども見どころとなっている。
エピソード4・5・6、そしてエピソード1・2・3と“公開順”で観ることで、シリーズ全体に張り巡らされた伏線がつながり、より深いカタルシスを味わえる。公開当時、多くのファンを虜（とりこ）にした体験を追体験できる点も見逃せない。
“はるかかなたの銀河系”を舞台にした壮大なサーガを一気に楽しめる今回の特集。ファンはもちろん、これまでシリーズに触れてこなかった視聴者にとっても入門編として最適な機会となりそうだ。
■放送スケジュール（※関西ローカル）
5月2日（土）深1：45〜3：45
『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』
5月4日（月・祝）深0：45〜2：47
『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』
5月9日（土）深1：45〜3：45
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』
5月16日（土）深2：15〜4：15
『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』
5月23日（土）深2：15〜4：15
『スター・ウォーズ／クローンの攻撃（エピソード2）』
5月30日（土）深2：15〜4：15
『スター・ウォーズ／シスの復讐（エピソード3）』