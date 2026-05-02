ウォルト・ディズニー・ジャパンから、実写映画『モアナと伝説の海』が、2026年7月31日に全国劇場公開されます。

世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作が、10年の時を超えて奇跡の超実写映画化。

圧倒的な映像美と珠玉の音楽で、実写を超えた映像体験へと進化します。

ディズニー映画『モアナと伝説の海』

公開日：2026年7月31日(金)

監督：トーマス・ケイル

製作：リン＝マニュエル・ミランダ

出演：キャサリン・ランガイア、ドウェイン・ジョンソン

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描いた長編アニメーション。

神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナ。

世界を救うために、大海原へと冒険の旅に出ます。

伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき道を切り拓いていくモアナの姿が幅広い層の人々の共感を呼び、ディズニー・アニメーションを代表する新たな名作となりました。

2017年に公開された同作は、世界興収6億4千万ドルを突破し、アカデミー賞2部門にノミネート。

さらにディズニープラスでは、サービス開始以降最も多く視聴された映画のひとつとして今もなお圧倒的な人気を誇り、多くの人に愛され続けています。

2024年12月に公開された『モアナと伝説の海2』は、前作を大きく上回る10億5千万ドルの超特大ヒットを記録。

そんな世界中で愛されるシリーズを、これまで『美女と野獣』『アラジン』など数々の実写映画を手がけてきたディズニーが、圧倒的な映像美と珠玉の音楽で実写を超えた映像体験に進化させます。

悩んでも迷っても心の声を信じて進む、海に選ばれた16歳の少女モアナの冒険を通して一歩踏み出す元気をもらえるミュージカル・アドベンチャーです。

監督には名作ブロードウェイミュージカルを映像化し世界で大きな話題となった映画『ハミルトン』のトーマス・ケイル。

主演のモアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイアが抜擢されています。

ドウェイン・ジョンソン演じるマウイ初お披露目

アニメーション版『モアナと伝説の海』でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じます。

マウイ役のドウェイン・ジョンソンの誕生日にあたる5月2日に、美しい海が舞台となるこの作品らしい、夏らしさ満点の日本版ポスターが解禁されました。

ビジュアルには、「この夏、美しい海の世界に包まれる。」という印象的なコピーを使用。

美しくダイナミックな大波を背景に、強い決意の表情を浮かべるモアナと、巨大な釣り針を手にした逞しいマウイの姿が映し出されています。

その足元にいるのは、アニメーション版でもお馴染みのモアナの愛する相棒、子豚のプアとニワトリのヘイヘイ。

アニメーション版の世界観そのままに、今にも波やキャラクターたちが動き出してしまいそうな臨場感あふれるビジュアルです。

また、同ポスター内には、モアナの心情を表現する「心の声が、私を呼んでいる」という文字も。

愛する家族を救うため、大海原へと飛び出していくモアナが、私たちを美しくドラマチックな海の世界へと連れ出してくれます。

先月、この作品の予告編が解禁され、ドウェイン・ジョンソン演じるマウイの姿が初お披露目。

SNS上では、「マウイ役のドウェイン・ジョンソン最高！」「マウイの為に生まれてきたんじゃないかと思うほどドウェイン様が適役すぎる」「ロック様のマウイ、カッコよすぎる…絶対観に行く」と絶賛の声が相次ぎました。

今年の夏はモアナが癒しと元気をくれる、モア夏2026。

ディズニーが超実写の圧倒的スケールと映像美で贈る、夏にぴったりの究極のミュージカル・アドベンチャーに胸が高鳴ります。

ディズニーの名作が10年の時を超えて、超実写映画に進化。

ディズニー映画『モアナと伝説の海』の紹介でした。

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