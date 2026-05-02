【デニーズ】GWに″おこさまメニュー50円″はありがたすぎ。5月2日限定のアプリクーポンが超お得

ファミリーレストランのデニーズは、2026年5月2日限定で「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。

おこさまランチは649円→50円

デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信中（1月2日を除く）。

50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の7品です。

・おこさまランチ（通常価格649円）

・おこさまハンバーガー（通常価格649円）

・おこさまカレー（通常価格550円）

・おこさまオムライス（通常価格539円）

・おこさまラーメン（通常価格539円）

・おこさまうどん（通常価格484円）

・おこさまパンケーキ（通常価格484円）

いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。

クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。

子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。

子育て中のパパママにうれしいクーポンですよね。GWの外食に活用して。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）