【デニーズ】GWに″おこさまメニュー50円″はありがたすぎ。5月2日限定のアプリクーポンが超お得
ファミリーレストランのデニーズは、2026年5月2日限定で「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。
おこさまランチは649円→50円
デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信中（1月2日を除く）。
50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の7品です。
・おこさまランチ（通常価格649円）
・おこさまハンバーガー（通常価格649円）
・おこさまカレー（通常価格550円）
・おこさまオムライス（通常価格539円）
・おこさまラーメン（通常価格539円）
・おこさまうどん（通常価格484円）
・おこさまパンケーキ（通常価格484円）
いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。
クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。
子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。
子育て中のパパママにうれしいクーポンですよね。GWの外食に活用して。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）