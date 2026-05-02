2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円安の5万9300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては213.12円安。出来高は7389枚だった。



TOPIX先物期近は3696.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIX現物終値比32.23ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 59300 -120 7389

日経225mini 59315 -100 155239

TOPIX先物 3696.5 -24.5 17808

JPX日経400先物 33695 -160 635

グロース指数先物 747 -9 1489

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース