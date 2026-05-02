　2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円安の5万9300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては213.12円安。出来高は7389枚だった。

　TOPIX先物期近は3696.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIX現物終値比32.23ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59300　　　　　-120　　　　7389
日経225mini 　　　　　　 59315　　　　　-100　　　155239
TOPIX先物 　　　　　　　3696.5　　　　 -24.5　　　 17808
JPX日経400先物　　　　　 33695　　　　　-160　　　　 635
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　-9　　　　1489
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース