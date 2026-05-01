SixTONES、クリエイティブを保管・管理する物流倉庫「SixTONES STock」公開決定 東京＆大阪で見学会開催
【モデルプレス＝2026/05/01】SixTONESが、デビュー6周年・結成11年の年に、これまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫「SixTONES STock」を公開。倉庫見学会を期間限定で東京・大阪の2会場で開催する。
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祝福と感謝の気持ちを込めて、期間限定で開催する「SixTONES STock」の倉庫見学会。6月17日より東京・Ginza Sony Parkで計66日間、10月17日より大阪・ATCギャラリーで計66日間開催する。
「SixTONES STock」の倉庫内には、歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTube コンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTONESのクリエイティブが厳重に保管・管理されている。
見学者は制限時間内であれば、倉庫内を自由に巡ることが可能。しかし、単なる倉庫見学ではなく、まだ言えないメンバー発案の仕掛けなど、SixTONESらしい遊び心が詰まった倉庫空間となっている。（modelpress編集部）
＜体験時間＞
各回約35〜40分（予定）
※各回入れ替え制の体験型倉庫見学会
※上記体験時間には、物販の時間は含まれない
＜会場・日程＞
東京都：Ginza Sony Park （銀座ソニーパーク）
2026年6月17日（水）〜8月23日（日）
※開催日数66日
※7月13日（月）、8月3日（月）休園日
大阪府：ATC ギャラリー
2026年10月21日（水）〜12月27日（日）
※開催日数66日
※11月16日（月）、12月7日（月）休館日
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◆SixTONES、物流倉庫「SixTONES STock」公開
祝福と感謝の気持ちを込めて、期間限定で開催する「SixTONES STock」の倉庫見学会。6月17日より東京・Ginza Sony Parkで計66日間、10月17日より大阪・ATCギャラリーで計66日間開催する。
見学者は制限時間内であれば、倉庫内を自由に巡ることが可能。しかし、単なる倉庫見学ではなく、まだ言えないメンバー発案の仕掛けなど、SixTONESらしい遊び心が詰まった倉庫空間となっている。（modelpress編集部）
◆「SixTONES STock」
＜体験時間＞
各回約35〜40分（予定）
※各回入れ替え制の体験型倉庫見学会
※上記体験時間には、物販の時間は含まれない
＜会場・日程＞
東京都：Ginza Sony Park （銀座ソニーパーク）
2026年6月17日（水）〜8月23日（日）
※開催日数66日
※7月13日（月）、8月3日（月）休園日
大阪府：ATC ギャラリー
2026年10月21日（水）〜12月27日（日）
※開催日数66日
※11月16日（月）、12月7日（月）休館日
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