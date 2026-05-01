無名の新人にも関わらず、今春、その楽曲が人気アニメやドラマのテーマソングに抜擢され注目を集めるシンガーソングライター・Nakamura Hak。

本日、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに起用されているデビューシングル「ただ美しい呪い」がデジタル配信リリースされた。美しく緻密なアニメーションを音に合わせ丁寧に紡いだミュージックビデオも公開された。

アニメの映像とNakamura Hakの歌がリップシンクすることで、物語と詞の世界観が共鳴し、見る者の心を揺り動かすエモーショナルな作品となっている。

Nakamura Hakの音源は、すべて、歌と1本のアコースティックギターのみで収録されている。通常であれば録音後におこなわれる「修正」や「編集」は一切なされておらず、微かな息遣いや聞こえるはずのない張り詰めた空気の音まで聞こえるようなリアルな音像で、何百万文字を書いても伝わらない痛みや苦しみを刺すような音にして表現している。

5月20日には、1st E.P.「白は夢」を “CDのみ” でリリース。表題曲の「白は夢」は全国のラジオ局でパワープレイを獲得、初回生産限定盤のボーナストラック「善と悪」はテレ東系ドラマ「るなしい」のオープニングテーマに決定するなど、深刻な作家性と弛まない演奏と歌唱で音楽家としての異例を積み重ねている。

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【Nakamura Hak プロフィール】

田園調布生まれ、OL。

またの名を、中村「 」__無名。

歌とアコースティックギターのみで録音された

数曲を以て、2026年4月にデビュー。

修正、編集、一切なし。

張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめき。

何百万文字を書いても伝わらない「 」を声にして、

それでも言葉を諦めず、未来を呪（まじな/のろ）う。

終わりの手前に、彼女の音楽はある。

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【リリース情報】

◾︎Debut Digital SG「ただ美しい呪い」2026年5月1日(金) 配信

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi ◾︎2nd Digital SG「夜に浮かぶ」2026年5月6日(水) 配信

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第3話エンディングテーマ

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu ◾︎3rd Digital SG「善と悪」2026年5月13日(水) 配信

テレ東系ドラマ「るなしい」オープニングテーマ

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_zentoaku ◾︎1st E.P. (CD ONLY)「白は夢」2026年5月20日(水)リリース

CTCM-65136 / \1,650(税込)

※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）

EC：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

〈収録内容〉

1.十七

2.白は夢

3.刃物と月

4.砂のお城

5.居無

6.善と悪 / テレ東系ドラマ「るなしい」オープニングテーマ（BONUS TRACK）

7.善と悪 - Drama ver.（BONUS TRACK） ◾︎1st Single CD「ただ美しい呪い」2026年6月10日(水)リリース

CTCM-65137 / \1,320(税込)

EC：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

〈収録内容 / 予定〉

1.ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

2.夜に浮かぶ / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第３話エンディングテーマ

3.光り

4.ただ美しい呪い - Anime ver.

5.夜に浮かぶ - Anime ver.