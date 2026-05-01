GWもスマホを触ってばかりの人はやってみてほしい「たった5分のシンプルな習慣」とは？（写真はイメージです）　Photo:PIXTA

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スマホやパソコンの使いすぎは良くないとは知りつつ、仕事でもプライベートでも、なかなか手放せないのが現実ではないでしょうか。しかし、作家で経営者でもある沢渡あまねさんは、数カ月に一度、週末のデジタルデトックスを続け、仕事にも健康にもよい効果を得ているといいます。沢渡さんの著書『スマホに振り回されない デジタル解毒（デトックス）のすすめ』（青春出版社）から、無理のないデジタルデトックスの始め方を紹介します。

よりよい仕事のためのデジタルデトックス

「つねにスマホが手元にないと、なんとなく不安になる」
「いつも誰かとメッセージをやり取りしている」
「そんな自分に、少し嫌気がさしてきた――」

　思い当たる人も多いのではないでしょうか。

　私自身、まさにそういう人間です。

　仕事中も休日も、気づけばスマホやパソコンを触っています。

　そんな私が、ここ数年、意識的に続けている習慣があります。

　それが「デジタルデトックス」、略して「デジデト」です。

「デジタル解毒（デトックス）」という表現が使われることもあります。

　スマホやパソコンなどのデジタル機器の電源を、一定期間、完全にオフにする。

　仕事の連絡はしないし、受けない。

　SNSも投稿しないし、見ない。

　最初は不安でしたが、これが、思っていた以上によかった。

　驚くほど心が軽くなり、鈍っていた感覚が少しずつ戻ってくるのを感じました。

　デジデトについては、「できたらよさそう」と頭ではわかっていても、実践するのは難しいと感じる人が多いでしょう。

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