スマホやパソコンの使いすぎは良くないとは知りつつ、仕事でもプライベートでも、なかなか手放せないのが現実ではないでしょうか。しかし、作家で経営者でもある沢渡あまねさんは、数カ月に一度、週末のデジタルデトックスを続け、仕事にも健康にもよい効果を得ているといいます。沢渡さんの著書『スマホに振り回されない デジタル解毒（デトックス）のすすめ』（青春出版社）から、無理のないデジタルデトックスの始め方を紹介します。

よりよい仕事のためのデジタルデトックス

「つねにスマホが手元にないと、なんとなく不安になる」

「いつも誰かとメッセージをやり取りしている」

「そんな自分に、少し嫌気がさしてきた――」

思い当たる人も多いのではないでしょうか。

私自身、まさにそういう人間です。

仕事中も休日も、気づけばスマホやパソコンを触っています。

そんな私が、ここ数年、意識的に続けている習慣があります。

それが「デジタルデトックス」、略して「デジデト」です。

「デジタル解毒（デトックス）」という表現が使われることもあります。

スマホやパソコンなどのデジタル機器の電源を、一定期間、完全にオフにする。

仕事の連絡はしないし、受けない。

SNSも投稿しないし、見ない。

最初は不安でしたが、これが、思っていた以上によかった。

驚くほど心が軽くなり、鈍っていた感覚が少しずつ戻ってくるのを感じました。

デジデトについては、「できたらよさそう」と頭ではわかっていても、実践するのは難しいと感じる人が多いでしょう。

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