新たにACL Eliteのインダイレクト2枠が追加

Jリーグは5月1日、2026年8月に開幕する「2026-27シーズン AFCクラブ競技会」の出場枠について、Jリーグとしての方針を決定したと発表した。

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場クラブ数が24から32に拡大することに伴い、日本への割り当てはACLEダイレクト3枠、ACL Two（ACL2）ダイレクト1枠に加え、新たにACLEインダイレクト2枠が追加された。これにより、日本からは最大6クラブがアジアの舞台に立つこととなる。

インダイレクト枠のクラブは、1試合制のプレリミナリーステージ（PS）から出場。勝利した場合はACLEリーグステージへ進み、敗退した場合はACL2グループステージに回る。追加された2枠は、2025明治安田J1リーグ、明治安田J1百年構想リーグ、ACL2 2025-26の結果をもとに決定される。

2025シーズンを優勝した鹿島アントラーズと、2位で終えた柏レイソルのACLE出場が確定し、3位でフィニッシュした京都サンガF.C.もプレーオフへの出場が確定し、ACLE、またはACL2に挑戦できる可能性がある。

枠が重複した場合は「ACLEダイレクト＞ACLEインダイレクト＞ACL2ダイレクト」の順で優先され、各枠の順位上位が繰り上がる原則も示された。なお、2027-28シーズンの出場枠については、決定次第発表される予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）