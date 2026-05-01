「ジルスチュアート」×「メゾ ピアノ」がコラボ！ べリエちゃんの刺しゅうハンカチなど全3種展開
「ジルスチュアート」と「メゾ ピアノ ジュニア」の人気キャラクター“べリエちゃん”がコラボしたハンカチシリーズが、百貨店のハンカチ売場や「川辺オンラインショップ」などで順次発売中だ。
【写真】フェイスデザインのアップリケ刺しゅうもかわいい！ ハンカチシリーズ一覧
■大切な人へのプレゼントにも
今回登場したのは、「ジルスチュアート」の華やかな世界観に、べリエちゃんをデザインした特別感のあるハンカチシリーズ全3タイプ。
「タオルハンカチ」は、コーナーにべリエちゃんのアップリケ刺しゅうを施しており、「ジルスチュアート」ロゴのラメ糸もアクセントの一品だ。
また、べリエちゃんのフェイスデザインをアップリケ刺しゅうで表現した「ミニサイズ タオルハンカチ」も展開。ピコットレース仕上げでかわいらしい印象に仕上げている。
さらに、5月上旬より順次発売予定の「プリントハンカチ」は、リボンやドレス、キラキラモチーフの中にべリエちゃんをデザイン。落ち着きあるカラーを掛け合わせ、かわいさと上品さの両方を兼ね備えている。
【写真】フェイスデザインのアップリケ刺しゅうもかわいい！ ハンカチシリーズ一覧
■大切な人へのプレゼントにも
今回登場したのは、「ジルスチュアート」の華やかな世界観に、べリエちゃんをデザインした特別感のあるハンカチシリーズ全3タイプ。
「タオルハンカチ」は、コーナーにべリエちゃんのアップリケ刺しゅうを施しており、「ジルスチュアート」ロゴのラメ糸もアクセントの一品だ。
また、べリエちゃんのフェイスデザインをアップリケ刺しゅうで表現した「ミニサイズ タオルハンカチ」も展開。ピコットレース仕上げでかわいらしい印象に仕上げている。
さらに、5月上旬より順次発売予定の「プリントハンカチ」は、リボンやドレス、キラキラモチーフの中にべリエちゃんをデザイン。落ち着きあるカラーを掛け合わせ、かわいさと上品さの両方を兼ね備えている。