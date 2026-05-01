モンスター退治で高級リングをゲットだぜ！

ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が挑戦するタイトルマッチ（２日、東京ドーム）の前日計量が行われた１日、会場の後楽園ホールでＷＢＣから勝者に贈呈される特製リングが公開され、両選手が獲得に意欲を示した。

過去にこのリングを贈られたのは、３階級で４団体統一を果たしたテレンス・クロフォード（米国）のみ。ジュエリーブランド「ジェイソン・オブ・ビバリーヒルズ」製で価格は約１６００万円。日本の文化に敬意を表して桜をイメージしたピンク色を基調にし、５７３個のダイヤモンドなどが埋め込まれている。

この日、両選手は計量をともに１回目でパス。４本のベルトに加えてリングもかかることに、井上は「ＷＢＣからの、この試合に対する期待度であったり、この試合のデカさであったり、そういったところをすごく実感しますね」と意気に感じていた。一方の中谷は自信の笑みを浮かべて「取ります」と宣言。リングに指を通すのはモンスターかビッグバンか。