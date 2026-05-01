TWICEサナ、アメスリから美肩際立つ「ラインが綺麗すぎる」「美の極み」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/01】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が4月30日、自身のInstagramを更新。アメリカンスリーブのワンピース姿を公開した。
【写真】29歳TWICEメンバー「ラインが綺麗」アメスリ×お団子ヘアが可愛すぎ
サナは「クリスピーサンドともっと仲良くなれた日」と記し、同日行われたイベントのオフショットを複数枚投稿。鏡を背に撮影した写真には、白のアメリカンスリーブのワンピースに身を包み、カメラを見つめるサナの姿が収められており、美しい肩が輝いている。また、首に手を添えてポーズをとる上半身ショットやペンを手に笑顔を見せる写真なども披露した。
この投稿は「ラインが綺麗すぎる」「女神降臨」「美の極み」「スタイル抜群」「笑顔が眩しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳TWICEメンバー「ラインが綺麗」アメスリ×お団子ヘアが可愛すぎ
◆サナ、ほっそり二の腕輝くアメスリワンピ姿披露
サナは「クリスピーサンドともっと仲良くなれた日」と記し、同日行われたイベントのオフショットを複数枚投稿。鏡を背に撮影した写真には、白のアメリカンスリーブのワンピースに身を包み、カメラを見つめるサナの姿が収められており、美しい肩が輝いている。また、首に手を添えてポーズをとる上半身ショットやペンを手に笑顔を見せる写真なども披露した。
◆サナの投稿に「ラインが綺麗すぎる」と反響
この投稿は「ラインが綺麗すぎる」「女神降臨」「美の極み」「スタイル抜群」「笑顔が眩しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】