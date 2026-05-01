aespaニンニン、グッチのグローバル・ブランドアンバサダーに就任。初の日本ドームツアーでも存在感

GUCCI（グッチ）が、K-POPグループaespa（エスパ）のメンバーであるNINGNING（ニンニン）を、新たなグローバル・ブランドアンバサダーとして迎えることを発表した。

圧倒的なステージプレゼンスと卓越したボーカル力、さらに独自のアーティスティックな感性で高く評価されるNINGNINGは、新世代を代表する存在として注目を集めている。aespaのメンバーとして見せるクリエイティビティと国際的な影響力によって、世界中のファンとの強い結びつきを築いてきた。

グローバル・ブランドアンバサダーとして、NINGNINGは今後さまざまなグッチのイベントやプロジェクトに参加し、メゾンと世界中のオーディエンスとのつながりをさらに深めていく。

なおaespaは、4月に京セラドーム大阪、東京ドームで初の日本ドームツアーを開催。今回のドーム公演では、NINGNINGを含む各メンバーのソロステージも展開され、グループとしても個人としても存在感を広げている。

■NINGNINGコメント

100年以上にわたりクラフツマンシップを受け継いできたグッチのグローバル・ブランドアンバサダーに就任できたことを、とても光栄に、そしてワクワクした気持ちで受け止めています。幼い頃からグッチに憧れてきたので、メゾンのデザインを新たな世代や感性へ届ける一翼を担えることが、夢のようです。