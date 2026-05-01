BE:FIRSTが5月6日(水)に発売する9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」が、5月4日(月)に先行配信されることが決定した。

Chaki Zulu が手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。

リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングル「BE:FIRST ALL DAY」のリリースにあわせ、コンテンツスケジュールも公開。表題曲「BE:FIRST ALL DAY」の映像や新曲「Rondo」のSpecial Dance Performance映像、そしてリリースを記念した配信番組「”BE:FIRST ALL DAY” Release Party」がYouTube / LINE VOOMにて公開されるなど、盛りだくさんの1週間となる。さらに5月11日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』への出演も決定しており、新曲「Rondo」をテレビ初披露する。

「BE:FIRST ALL DAY」

2026年5月6日(水)発売

詳細：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

予約：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY BE:FIRST ‘BE:FIRST ALL DAY’

Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay

Produced by SKY-HI, Grant Boutin CD収録内容（全形態共通）

1.BE:FIRST ALL DAY

2.Rondo

3.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜 ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】 ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

4.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ================ 【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-

4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

5.街灯 -Music Video Behind The Scenes- ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】

「Missing」

発売日 : 2026/07/01

レーベル : B-ME ================

CD収録内容（全品番共通）

1.Missing

2.タイトル未定

3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜 【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445 (税込) \4,950 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445 (税込) \4,950 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・映像収録内容

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Music Video Behind The Scenes- ================ 【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,595 (税込) \1,450 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ================ 【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195 (税込) \7,450 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック 【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195 (税込) \7,450 (税抜)

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック ・映像収録内容

Music Video

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-

3.Missing -Music Video Behind The Scenes- LIVE 01

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY LIVE 02

D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026

1.GRIT

2.Mainstream

3.Secret Garden

4.Stare In Wonder

5.Sapphire

6.Don’t Wake Me Up

7.I Want You Back

8.BE:FIRST ALL DAY

9.Want it (SHUNTO)

©NTV ================ BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース

[販売期間：2026/5/11（月）23:59まで] 【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズA

価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱：CD+グッズ : クリアバングルA(オリジナル集合トレーティングカード付き) 【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズB

価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱：CD+グッズ : クリアバングルB (オリジナル集合トレーティングカード付き)

＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞

2026年5月16日(土) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日(日) OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

詳細：https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/