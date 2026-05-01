パンサー尾形の妻、突然の左手痙攣で受診…原因明かし注意喚起
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが４月30日、オフィシャルブログを更新。突然起きた体の異変について明かし、注意を呼びかけた。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「左手の痙攣に焦りすぎた、、」と題してブログを更新したあいさんは、「今日の朝、突然左手の痙攣が止まらなくなってめちゃくちゃこわくて」と振り返り、最近も左側がピクピクする症状が続いていたことを告白。病院を受診したところ、「過労・睡眠不足・ストレス・脱水・カフェインの取りすぎなどで起きている」と説明を受けたという。
さらに、左手のしびれや力が入らないといった症状のほか、「顔の片側が下がる」「ろれつが回らない」「言葉が出にくい」などの症状は脳卒中の可能性もあるとして、「本当に病院へ行った方がいいです！！」と注意喚起。
自身については「私は大丈夫だったから安心したけど本当に怖かった」と心境を明かしつつ、「疲れは、まあ年だしなって思ってたし、ただ、色々こんなひょうきんに生きてるけど、仕事のこと、以外にも、色々知らぬ間にストレスもあったのかも」「寝たら忘れるタイプだから大丈夫かと思ってたけど、、身体は正直ですね！！！」とコメント。カフェラテやコーヒー、緑茶などの摂取が重なり、カフェインの取りすぎにも心当たりがあるとか。
最後には、「母さん倒れるわけにゃいかんのです！！」と家族を思う気持ちもにじませ、「とにかく病院から帰ってきたら何事もなかったかのように左手も大丈夫で、、、笑 よかったです」と安堵した様子を伝えた。
この投稿にファンから「病院に行って安心できてよかった」「何事もいつも一生懸命なの伝わってます！」「休める時は、少しでもやすんで、ゆっくりしてね」「お大事になさって下さい」「症状の結果が分かって何より」「まだまだ人生って先は長いよ」「しっかり寝ましょ」「身体と相談して休んでください」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「左手の痙攣に焦りすぎた、、」と題してブログを更新したあいさんは、「今日の朝、突然左手の痙攣が止まらなくなってめちゃくちゃこわくて」と振り返り、最近も左側がピクピクする症状が続いていたことを告白。病院を受診したところ、「過労・睡眠不足・ストレス・脱水・カフェインの取りすぎなどで起きている」と説明を受けたという。
自身については「私は大丈夫だったから安心したけど本当に怖かった」と心境を明かしつつ、「疲れは、まあ年だしなって思ってたし、ただ、色々こんなひょうきんに生きてるけど、仕事のこと、以外にも、色々知らぬ間にストレスもあったのかも」「寝たら忘れるタイプだから大丈夫かと思ってたけど、、身体は正直ですね！！！」とコメント。カフェラテやコーヒー、緑茶などの摂取が重なり、カフェインの取りすぎにも心当たりがあるとか。
最後には、「母さん倒れるわけにゃいかんのです！！」と家族を思う気持ちもにじませ、「とにかく病院から帰ってきたら何事もなかったかのように左手も大丈夫で、、、笑 よかったです」と安堵した様子を伝えた。
この投稿にファンから「病院に行って安心できてよかった」「何事もいつも一生懸命なの伝わってます！」「休める時は、少しでもやすんで、ゆっくりしてね」「お大事になさって下さい」「症状の結果が分かって何より」「まだまだ人生って先は長いよ」「しっかり寝ましょ」「身体と相談して休んでください」などの声が寄せられている。