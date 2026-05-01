

「日比谷音楽祭 2026」

岡村靖幸、EXILE B HAPPYより吉野北人、中島颯太、EXILE TETSUYA率いるLDHダンスワークショップショーが、5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される無料の音楽イベント「日比谷音楽祭 2026」に出演することが発表された。

日比谷音楽祭実行委員会（委員長：亀田誠治）は、2026年5月30日・5月31日の2日間に渡り、日比谷公園とその周辺施設で開催する無料の音楽イベント「日比谷音楽祭 2026」の第五弾出演アーティストを発表した。アーティスト発表に際し、本日5月1日21時頃から、日比谷音楽祭公式YouTubeチャンネルで亀田誠治が生配信を行う。アーティスト情報やアーティストに対する想い、日比谷音楽祭の最新情報などを語る。なお、東京国際フォーラム ホール A のステージ「FORUM座」の無料鑑賞チケットについては、5月7日23時59分まで、プレイガイドで第一次抽選の申し込みを受付中。

「日比谷音楽祭」は、「素晴らしい音楽を生の演奏で聴く機会を“無料”で誰もに開かれたかたちでつくり、音楽による感動体験を届けたい」という音楽プロデューサー亀田誠治の想いをきっかけとして 2019年に誕生し、今年で開催8年目を迎える。親子孫３世代が世代やジャンル、経済格差や障がいの有無、国籍などの枠（ボーダー）を超えて、誰もが無料（フリー）で質の高い音楽体験を楽しめる。

第五弾出演アーティストとして発表されたのは、ジャンルを超えた3組。ダンスミュージックを軸に独自のスタイルを確立し、唯一無二のライブパフォーマンスで熱狂的な支持を集める「岡村靖幸」が初登場。さらに、お馴染みの楽曲に合わせて体を動かす楽しさを伝えるダンスワークショッププログラムとしてこれまでも人気を博してきた EXILE TETSUYA率いる「LDH ダンスワークショップショー」や、『ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する』をテーマに活動するEXILE B HAPPYより「吉野北人・中島颯太（EXILE B HAPPY）」の出演も決定した。吉野北人はTHE RAMPAGE、中島颯太はFANTASTICSとしても活躍している。今回の発表に伴い、日割りやステージ割も最新情報へとアップデートされた。追加の出演アーティストやトーク・ワークショップなどのプログラムは今後発表予定。

日比谷音楽祭は、無料開催を継続するための大きな柱として、クラウドファンディングを実施中。リターンには日比谷音楽祭のオフィシャルグッズやさまざまな体験型プログラム、東京国際フォーラム ホールAのステージ「FORUM 座」観覧席とオリジナルグッズがセットになったVIPコースなど、支援者が「共に音楽祭をつくる」実感を味わえるメニューを多数用意。本年のクラウドファンディングは目標金額4000万円で、2026年6月28日23時まで実施している。イベント情報《5月30日（土）》 ※青字が第五弾発表アーティスト＜FORUM 座＞（東京国際フォーラム ホール A）Hibiya Dream Session 1： 開場 17時30分 / 開演 18時30分 / 終演 21時00分（予定）渡辺貞夫グループ 2026 / The Music Park Orchestra with 岡村靖幸, 小野リサ, スガ シカオ, 玉井詩織（ももいろクローバーZ）, 新妻聖子, ふみの, 丸山隆平（SUPER EIGHT）, 吉野北人・中島颯太（EXILE B HAPPY）＜ONIWA＞（日比谷公園芝庭広場）LDH ダンスワークショップショー / ORANGE RANGE（ACOUSTIC SET） / 高橋 優 / 東北ユースオーケストラ / 怒髪天アコースティックセッション / 眉村ちあき＜HIDAMARI＞ （日比谷公園健康広場）井上園子 / スーパー登山部 / 高松亜衣 / 十明 / Raine＜HIROBA＞（東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場）ailly / 奇妙礼太郎 / 粋蓮 / モノンクル＜KOTONOHA＞（東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン）ANJI / RIO / rena＜ASOBI＞（日比谷公園草地広場）《聞かせ屋。けいたろう》 （*WS） / DJ ダイノジ・大谷 （*WS）＜Musication Village-TAIKEN＞（日比谷図書文化館小ホール）YOYOKA （*WS）《5月31日（日）》＜FORUM 座＞（東京国際フォーラム ホール A）Hibiya Dream Session 2： 開場 16時30分 / 開演 17時30分 / 終演 20時00分（予定）The Music Park Orchestra with 新しい学校のリーダーズ, Eru Matsumoto, 菊池亮太, KREVA, JUJU, 正倉院 THE SHOW「光」セッション（大塚惇平・駒田早代・長須与佳・中村華子・纐纈拓也・笠原樹山）, 高松亜衣, 浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）, 日比谷ブロードウェイ（井上芳雄・明日海りお・三浦宏規）, 平原綾香, 森山直太朗,YOYOKA＜ONIWA＞（日比谷公園芝庭広場）君島大空 / 在日ファンク / SOIL&"PIMP"SESSIONS（Guest : C&K, Rei） / 武亀セッションワークショップ（武部聡志＆亀田誠治）Special Act:黒沢 薫 / 山内総一郎＜HIDAMARI＞ （日比谷公園健康広場）大塚惇平 ＆ 響きの沙庭 / とまとくらぶ / 半崎美子 / LEO / Rei＜HIROBA＞（東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場）GAIA & Friends Session / Ms.OOJA / Rol3ert＜KOTONOHA＞（東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン）Ayllton / 駒田早代 / 平井 秀明＜Musication Village-TAIKEN＞（日比谷図書文化館小ホール）《聞かせ屋。けいたろう》 （*WS）＜Musication Village-MANABI＞（日比谷図書文化館大ホール）遠山大輔 （*TALK）and more※The Music Park Orchestra メンバー：亀田誠治 / 河村"カースケ"智康 / 佐橋佳幸 / 斎藤有太 / 四家卯大 / 田島朗子 / 鈴木圭 / 西村浩二 / 小田原 ODY 友洋※（*WS） ワークショップ参加アーティスト、（*TALK） トークショー参加アーティスト