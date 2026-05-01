◇東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ 王者・田中空（大橋）＜10回戦＞同級1位・佐々木尽（八王子中屋）（2026年5月2日 東京ドーム）

あす東京ドームで開催されるプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」の前日計量が1日、東京都文京区の後楽園ホールで行われた。

正午からの一般公開計量に先立って午前10時から実施された事前計量では、東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチに臨む王者・田中空（24＝大橋、5勝5KO）がリミットより100グラム軽い66.5キロ、挑戦者の元同級王者・佐々木尽（25＝八王子中屋、20勝18KO2敗1分け）はリミットの66.6キロで、ともに一発パスした。

公開計量後、取材に応じた田中は「どんな勝ち方でも勝ちに徹して、判定でもいい」と抱負。「やっと試合かと、凄い気合が入る」と闘志を口にした。トレーナーの父・強士さんからは“後はやるだけ”とアドバイスを受けたそうで、リカバリー食については「夜は焼肉を食べに行こうかなと思う」と明かした。

2度目の防衛戦が東京ドームという大舞台。「こんな凄い会場で試合させていただけるのは感謝しかない。田中空という選手がいることを知ってもらえたらうれしい」と意気込んだ。1メートル65と小柄ながらKOを量産する“ハマのタイソン”は、本家のマイク・タイソン（米国）も2度リングに上がった東京ドームでの試合へ「それも含めてドームで試合できるのはうれしい。6戦目で大きな会場で（試合を）組んでもらえて感謝しかない。結果で恩返ししたい」と誓った。

興行のメインでは世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）が対戦する。