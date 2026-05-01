日本バレーボール協会会長・川合俊一、手術のため入院「胆石の痛みがありながら誤魔化してきた」1週間ほど休業へ
【モデルプレス＝2026/05/01】元バレーボール全日本男子代表で、現在は日本バレーボール協会会長と日本ビーチバレーボール連盟名誉会長を務める川合俊一が1日、自身のInstagramを更新。入院することを発表した。
【写真】63歳元バレー日本代表、病院ベッドでの姿
川合は「今日から入院」と切り出し、「かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに」と報告。続けて「手術日が決まってからの1ヶ月以上、食事制限が辛かった笑」と伝え、「SVリーグの男子、そしてビーチバレーなど行けませんがみんな頑張れ」と、現場に足を運べない悔しさを滲ませつつ、選手へエールを送った。最後には「僕は1週間ほどお休みをいただきます」と治療に専念する意向を示した。
この投稿にファンからは「ゆっくり休んでください」「手術うまくいきますように」「お大事に」「手術応援しています」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】63歳元バレー日本代表、病院ベッドでの姿
◆川合俊一、手術のため入院
川合は「今日から入院」と切り出し、「かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに」と報告。続けて「手術日が決まってからの1ヶ月以上、食事制限が辛かった笑」と伝え、「SVリーグの男子、そしてビーチバレーなど行けませんがみんな頑張れ」と、現場に足を運べない悔しさを滲ませつつ、選手へエールを送った。最後には「僕は1週間ほどお休みをいただきます」と治療に専念する意向を示した。
◆川合俊一の投稿にエール
この投稿にファンからは「ゆっくり休んでください」「手術うまくいきますように」「お大事に」「手術応援しています」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】