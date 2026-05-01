枯れないお花と音色が届ける、記憶に残る贈り物！ オルゴールショップ カリヨン 母の日ギフト オルゴール

記事ポイント 枯れないプリザーブドフラワーにオルゴールを組み込んだ、見て聴いて楽しめる母の日ギフト透明アクリルケースやマッチ箱型など、税込3,600円〜の個性豊かなラインナップ京都嵐山オルゴール博物館オリジナルのマッチ箱型オルゴールも展開 枯れないプリザーブドフラワーにオルゴールを組み込んだ、見て聴いて楽しめる母の日ギフト透明アクリルケースやマッチ箱型など、税込3,600円〜の個性豊かなラインナップ京都嵐山オルゴール博物館オリジナルのマッチ箱型オルゴールも展開

2026年5月10日（日）の母の日に向けて、オルゴール専門店「オルゴールショップ カリヨン」が、枯れないお花とオルゴールを組み合わせたギフト商品を販売中です。

プリザーブドフラワーオルゴールを軸に、透明アクリルケースのオルゴールや京都和紙のマッチ箱型など、個性の異なる商品がラインナップに揃います。

オルゴールショップ カリヨン「母の日ギフト オルゴール」





販売店舗：オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMA／カリヨン オンラインショップ／楽天市場 おうちdeボンマルシェ母の日：2026年5月10日（日）価格：3,600円（税込）〜

翔屋が運営するオルゴール専門店「カリヨン」は、京都嵐山オルゴール博物館の運営やスイスREUGEオルゴール・アメリカポーターオルゴールの日本総代理店事業を手がける専門企業で、豊富な知見をもとに厳選したオルゴールを提案しています。

今回の母の日ラインナップには、プリザーブドフラワーオルゴール、透明アクリルケース入りのオルゴール、京都の和紙を使ったマッチ箱型の3種が揃います。

生花の花束は贈られた瞬間の喜びが大きい一方、時間とともに色あせていきます。

特殊加工によって長期間色を保ったプリザーブドフラワーにオルゴールを組み込んだ商品は、視覚と聴覚の両面から楽しめ、飾り棚やドレッサーの上に置いた日から毎日の生活に溶け込みます。

カリヨン オンラインショップや楽天市場「おうちdeボンマルシェ」でオンライン購入のほか、横浜みなとみらいのヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル2Fにある実店舗「オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMA」でも購入できます。

人気商品は早期に品切れになる場合があります。

プリザーブドフラワーオルゴール





香水瓶ラウンドグリーン





価格：7,040円（税込）〜曲目：星に願いを

ピンクのプリザーブドフラワーをやわらかくブーケ状にまとめた「フラワーバッグMピンク」と、深みのあるグリーンの花びらが香水瓶のフォルムを覆う「香水瓶ラウンドグリーン」の2タイプが揃います。

水やりが不要で長期間飾り続けられ、底面のつまみを回すと幅広い年代に人気の「星に願いを」の旋律が部屋に広がります。

飾り棚やドレッサーの上に置いたフラワーオルゴールは、部屋のインテリアとして機能しながら、音色をいつでも奏でられる点が花束との大きな違いです。

つまみを回すたびに旋律が流れ、日常のちょっとした時間に特別な空気を添えます。

音を楽しむオルゴール





価格：7,040円（税込）

透明なアクリルケースの中に、ゴールドカラーのシリンダーと金属製のコームが剥き出しの状態で収められており、どの方向からも内部の動きを観察できます。

シリンダーが回転しながら突起でコームを一本一本弾く様子がそのまま見えるため、音が生まれる物理的な仕組みを目と耳の両方で体験できます。

一般的なオルゴールと比べて音域が広く演奏時間も長く設定されており、バラエティ豊かな曲目の中から好みの1曲を選べます。

リビングのサイドテーブルや書斎の棚に置くと、シンプルなアクリルケースが空間を選ばずインテリアとして馴染みます。

マッチ箱オルゴール エクリヴァン





京都嵐山オルゴール博物館オリジナル





価格：3,600円（税込）素材：地元京都の和紙使用企画：京都嵐山オルゴール博物館オリジナル

京都の和紙で仕立てたマッチ箱型のケースを引き出すと、中から小さなキャラクターが姿を現す仕掛けオルゴールです。

このキャラクターは、京都嵐山オルゴール博物館に展示されている西洋の自動人形オートマタ「ピエロ・エクリヴァン」をかわいらしくデフォルメしたデザインで、博物館オリジナルのアイテムです。

手のひらに収まるコンパクトなサイズと京都の和紙のやわらかい質感が合わさった一品で、仕掛けが動き出す瞬間の愛らしさは、受け取った人の表情をほぐす力を持っています。

3種のオルゴールはそれぞれデザインと価格が異なり、贈る相手のイメージや飾る空間に合わせた選び方ができます。

カリヨンYOKOHAMAの実店舗では実際に音色を確認できます。

オルゴールショップ カリヨンの母の日ギフトオルゴールの紹介でした。

よくある質問

Q. オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMAはどこにありますか

A. 神奈川県横浜市のヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル2Fにあります。

横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅から徒歩約5分で、営業時間は午前10時から午後6時までです。

Q. 音を楽しむオルゴールの曲目はどのように決まりますか

A. バラエティ豊かなラインナップから購入時に1曲を選ぶ仕組みです。

プリザーブドフラワーオルゴールは「星に願いを」の1曲での提供です。

Q. 楽天市場「おうちdeボンマルシェ」はどのようなショップですか

A. もともと「なめらかぷりん」などのスイーツを販売していたECサイトで、おうち時間を楽しむアイテムとしてオルゴールをラインナップに加えています。

カリヨン オンラインショップとは別の楽天市場上のショップです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 枯れないお花と音色が届ける、記憶に残る贈り物！ オルゴールショップ カリヨン「母の日ギフト オルゴール」 appeared first on Dtimes.