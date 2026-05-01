◇プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦 王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（５月２日・東京ドーム）

前日計量が東京・後楽園ホールで行われ、初防衛戦に臨むＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（３０）＝大橋＝は、リミットから１００グラム軽い５３・４キロで一発クリア。淡々とした表情としっかりとした足取りで、順調な仕上がりをうかがわせた。ファンを入れた公開計量では「たくま〜」と声が飛び、観客席にかぶっていた帽子を投げ入れ会場を沸かせた。

相手は日本男子初の５階級制覇を狙うＷＢＣ世界同級４位・井岡一翔（３７）＝志成＝。ミニマム級からスーパーフライ級までの４階級で世界王座を獲得し、拓真自身も「レジェンド」と評する実力者だ。互いに高度な技術を持ち合うテクニシャン同士が拳を交える。拓真は前日の会見で「自分自身もすごくワクワクする。試合は始めてみないとどういう展開になるか分からない」と闘志を高めていた。

昨年１１月、那須川天心（帝拳）とのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦に勝利して王座返り咲きに成功。天心は、１１日にフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）とＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦を制しており、この大一番に勝てば因縁の再戦が実現する。戦績は、拓真が２１勝（５ＫＯ）２敗、井岡は３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け。日本人初となる井岡戦勝利に挑む。