初回40分完売の鍼灸スキンケア、クレンジング初登場！ 銀座ハリッチ ショップチャンネル 3度目の出演

記事ポイント 初回放送で約40分完売の実績を持つ美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、ショップチャンネルに3度目の出演根幹美容液「ハリッチプレミアムリッチプラス」と質感美クリーム「レチベイビー」に加え、「モイスチャライザークレンジング」がショップチャンネルに初登場放送は2026年5月5日（火）17時より、CS放送055ch・ショップチャンネル公式サイト・公式YouTubeで視聴可能 初回放送で約40分完売の実績を持つ美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、ショップチャンネルに3度目の出演根幹美容液「ハリッチプレミアムリッチプラス」と質感美クリーム「レチベイビー」に加え、「モイスチャライザークレンジング」がショップチャンネルに初登場放送は2026年5月5日（火）17時より、CS放送055ch・ショップチャンネル公式サイト・公式YouTubeで視聴可能

全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、2026年5月5日（火）17時よりショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」に3度目の出演を果たします。

代表取締役の川辺 奈穂が生放送にゲスト出演し、人気スキンケアアイテム4点とショップチャンネル限定セットを紹介します。

2025年の初回放送では主力美容液が放送開始から約40分で完売するほどの反響を呼んだブランドが、今回は新アイテムのショップチャンネル初登場を加えての出演となります。

銀座ハリッチ「ショップチャンネル 3度目の出演」





放送日時：2026年5月5日（火）17時〜視聴方法：CS放送055ch、ショップチャンネル公式サイト、ショップチャンネル公式YouTube

銀座ハリッチは、国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドで施術を行う美容鍼灸院として、スキンケアブランド「HARICCHI 鍼灸サイエンススキンケア」を展開しています。

2025年の初回ショップチャンネル出演以降、放送のたびに大きな反響を呼び、視聴者からの支持を積み重ねてきたブランドが今回の3度目の出演へとつながっています。

今回の放送では、肌の土台（角質層）を整える根幹美容液「ハリッチプレミアムリッチプラス」と、肌表面の質感を整える質感美クリーム「レチベイビー」に加え、調光美プライマー「Ekiスキンベールプライマー」がショップチャンネル限定セットとしてまとめて提供されます。

さらに、店舗や公式ECでたびたび完売するほどの人気を誇る「モイスチャライザークレンジング」が今回はじめてショップチャンネルに登場し、洗浄から仕上げまでのスキンケアラインアップが一度に揃う内容です。

ハリッチプレミアムリッチプラス





ヒト幹細胞順化培養液 10%配合ナイアシンアミド（整肌成分）5%配合フラーレン（整肌成分）1%配合洗顔後の1ステップで完結する設計

ヒト幹細胞が生み出すたんぱく質やペプチドなどの保湿成分を含む「ヒト幹細胞順化培養液」を10%という高配合で取り入れた美容液で、整肌成分のナイアシンアミドを5%、フラーレンを1%と複数の成分を高濃度で組み合わせた処方です。

洗顔後にこの1本を塗布するだけでスキンケアが完結する1ステップ設計を採用しており、スキンケア時の摩擦や圧力といった肌への負担を最小限に抑えています。

3か月を使用期間の目安として角質層に直接働きかける「根幹美容液」と位置づけられており、ブランドを代表するベストセラーとして根強い支持を持ちます。

レチベイビー





整肌成分「アルガクティブ レチナート®」配合（藻類由来・レチノール着想）整肌成分「アンジェロック®」配合（国産タラノキ枝葉・麹菌発酵）20g／エアレスポンプボトル朝晩使用可能

シルバーのエアレスポンプボトルに収まった20gのクリームで、自然由来の藻類から生まれた整肌成分「アルガクティブ レチナート®」を配合しています。

レチノールに着想を得て開発されたこの成分は、乾燥や年齢による肌印象の変化に寄り添いながら肌表面のごわつきを整え、なめらかで澄んだ質感へと肌を導く処方です。

国産タラノキの枝葉を麹菌で発酵させて得た整肌成分「アンジェロック®」との組み合わせで年齢に応じた肌の変化をサポートし、刺激への配慮を重視した設計のため朝晩どちらのケアにも取り入れられます。

Ekiスキンベールプライマー





SPF30 / PA+++ノンケミカル処方（紫外線吸収剤不使用）整肌成分「ジェノフィックスデイ」配合（藻類由来）整肌成分「クリスタライド」配合

東洋医学の「衛気（えき）」の思想を名称の由来に持つこのプライマーは、藻類由来の整肌成分「ジェノフィックスデイ」を配合し、紫外線やブルーライトによる乾燥・くすみへの対策と肌を澄んだ印象へ整えるはたらきを持ちます。

整肌成分「クリスタライド」が肌表面をなめらかに整えながら光を均一に反射し、毛穴や小ジワの影をやわらげたツヤのある肌の印象に近づけます。

SPF30 / PA+++の紫外線防止効果を持ちながら紫外線吸収剤を使用しないノンケミカル処方で、外出前のスキンケアの仕上げとして日中の外的ストレスから肌を守ります。

モイスチャライザークレンジング





5フリー処方朝の洗顔・夜のクレンジング兼用濃密な泡立ち

店舗や公式ECでたびたび完売するほどの人気を誇る「モイスチャライザークレンジング」が、今回はじめてショップチャンネルに登場します。

5つのフリー処方を採用しながら保湿成分を豊富に配合しており、洗い上がりの肌がしっとりと潤いを保てる設計です。

肌全体をなめらかに包み込む濃密な泡が心地よくなじみ、朝の洗顔にも夜のクレンジングにも対応した処方で、デリケートな肌への配慮も踏まえています。

放送は2026年5月5日（火）17時から、CS放送055ch、ショップチャンネル公式サイト、公式YouTubeの3媒体で視聴できます。

今回の放送では4アイテムとショップチャンネル限定セットがまとめて提供されます。

銀座ハリッチのショップチャンネル出演の紹介でした。

よくある質問

Q. 銀座ハリッチのスキンケアブランド「HARICCHI」はどのような哲学のもとで開発されましたか

A. 東洋医学の知恵と美容科学を融合させ、対症的なケアではなく肌の本質に寄り添う「根幹からの美の再構築」を目指した哲学のもとで開発されています。

肌が本来持つ力を尊重しながら未来へと美を育む処方を重視し、鍼灸院での施術で積み重ねた知見がスキンケア開発に反映されています。

Q. 銀座ハリッチの実店舗ではどのような施術が行われていますか

A. 国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドで施術を行います。

極細鍼を使用して痛みを抑えた心地よい体験を提供するとともに、独自のツボ刺激や微弱電流（パルス）を活用した施術が行われ、美しさを最大限に引き出す鍼灸施術として展開されています。

Q. 代表取締役の川辺 奈穂はどのような経緯で銀座ハリッチを開業しましたか

A. 自身の体調不良が鍼灸の施術で改善した経験から銀座ハリッチを開業します。

その後、美容・睡眠・婦人科など多様な専門鍼灸院や、EMSパーソナルトレーニングジム「BCT」へと事業を拡大しています。

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