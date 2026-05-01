＜衛生的に問題？＞お風呂で使うボディタオル。家族1人ひとりが別のものを使う？みんなで共有する？
お風呂に入ると髪や体を洗います。体は「ボディタオル」を使うこともあるでしょう。ママスタコミュニティにこんな質問が寄せられました。
『体を洗うボディタオル、家族分をお風呂に置いている？』
1枚のボディタオルを家族全員で使うのか、それとも家族それぞれが違うボディタオルを使うのか。家庭によって考え方が違ってきそうです。投稿者さんは他の家ではどうしているのか気になるようですね。実際のところ、他のママたちはどのように使い分けているのでしょうか。
『うちは共用だわ。タオル3種とスポンジタイプ、ブラシが置いてあるから、各々が好きなものを使っているんだと思う。自分は綿100のボディタオルとボディブラシの2種類を使っている。誰がどれを使っているか知らないわ。自分がいいなと思ったものを置いているだけ』
あるママの家庭では、ボディタオルを家族で共有しているそう。ただし、他にもスポンジやブラシがあり、好みに合わせて使っているようですね。ボディタオルは体に直接触れるものですが、家族なら気にしないのでしょう。
そもそもボディタオルは使わない
『1枚しかない。なぜなら、旦那しか使わないから。私と子どもは手洗い』
『使う人は各1枚だけれど、泡立てる必要がないボディソープだから使わない人もいる』
旦那さんも子どももいるけれど、「ボディタオルは1枚」というママ。使う人が1人であれば、用意するボディタオルも1枚ですみますね。他の家族は手で洗っているそうです。ボディタオルの素材によっては肌に刺激が強い場合もありますから、それが苦手な人は手で洗うと安心かもしれません。
またボディタオルは「泡立てのために使う」と考えると、最初から泡で出てくるボディソープを使えば、ボディタオルは不要に。ボディタオルでゴシゴシと洗う感覚が好きかどうか、泡立てが必要かどうかでも、使用する枚数が違ってきそうですね。
家族1人1枚ボディタオルがあるよ
衛生面が気になるので
『1人1枚。家族でも共有は無理』
『1人1枚。家族とはいえ、耳の裏や足の裏を擦るタオルだからねぇ』
『個人ごとだね。歯ブラシと同じ感覚。共用はありえない』
ボディタオルは足の裏など全身を洗うタオルです。いくら家族とはいえ、自分以外の人が使ったタオルを自分が使うことには抵抗があるようですね。前に使った家族の髪の毛がついていることもあるでしょうから、「それはちょっと……」という気持ちもあるのでしょう。「ボディタオルは歯ブラシと同じ」と考えるママもいます。衛生面などを考えると、家族ごとに分けると安心ですね。
肌質や好みに合わせた結果
『本人の肌や使い方に合わせて買っているから、家族の人数分ある』
『衛生面がどうこうは考えていなかったけれど、「好みのタオル」がそれぞれ違ったから、結果的に「1人1枚（2枚）」になっている』
ボディタオルは素材によって、柔らかかったり、硬めだったりします。肌触りや泡立ちに違いがあるために、好みが分かれることもありますね。またタオルの長さも異なりますから、体の大きさに合わせて選ぶこともあるでしょう。結果的に家族が「マイボディタオル」を持つことになり、お風呂に複数枚のボディタオルが置かれることもあるようです。
ボディタオルへの考え方は家庭によって異なります。子どもの頃から家族で共有していれば、それが当たり前となるでしょう。ボディタオルの枚数に決まりはありませんから、使いやすさや家族の意見を考慮して決めるとよさそうですね。