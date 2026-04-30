とちぎテレビ

３シーズン連続の東地区優勝を決めた、バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは３０日、今週末の２日に控えるレギュラーシーズンの最終節を前に、チーム練習を公開しました。

ブレックスアリーナ宇都宮で行われた練習では、比江島慎選手やＤ．Ｊ．ニュービル選手らが参加しました。

ブレックスは前節の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」戦に連勝し、３シーズン連続５回目の東地区優勝を決めました。レギュラーシーズン最終戦となる「琉球ゴールデンキングス」戦は、去年のシーズンのチャンピオンシップ決勝戦と同じ顔合わせとなります。今シーズンのＢリーグでの対戦は初めてとなりますが、ブレックスが優勝した東アジアスーパーリーグの準決勝で対戦し、勝利を収めています。

琉球は現在、西地区４位、ワイルドカードの順位は２位と、チャンピオンシップへの出場は決定していますが、週末に行われるリーグ戦の結果次第では、ホーム開催権を獲得する２位も狙えるとあって、いつも以上の激しさで臨んでくることが予想されます。

選手たちは地区優勝を通過点ととらえ、チャンピオンシップをにらんだ強豪との対戦に、戦術を確認する全体練習の後も３ポイントシュートなど個人練習に熱心に取り組んでいました。