『シンシン アンド ザ マウス』台北で見つけた小さな希望を捉えた新場面写真が解禁
岸井ゆきのとツェン・ジンホアがダブル主演する日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス』（6月26日公開）より、主人公たちが台北で見つけた小さな希望などを捉えた場面写真9点が一挙解禁された。
【写真】『シンシン アンド ザ マウス』の新カット9点が解禁
原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一編「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北でシンシンという男性に出逢い、喪失感の中で再生していく姿を描く。自分を慈しむことの大切さを静かに語りかける、再生と希望の物語だ。金馬映画祭Film Project Promotion（FPP）部門優秀企画に選出され、日台合作で映画化を実現した。
主演を務めるのは、圧巻の演技力で観る者の心を揺さぶる岸井ゆきの。そして台湾人俳優のツェン・ジンホア。2人の脇を、藤原季節、中田青渚、柄本時生、伊勢佳世、飯田基祐、余貴美子らが固める。監督・脚本は、『ボクは坊さん。』、『すくってごらん』の真壁幸紀。
今回解禁された場面写真は9点。シンシンが幼い頃に愛読していた絵本に登場する“ねずみ”をちづみになぞらえ、彼女のチャームポイントを語る印象的な一幕や、突然の雨の中、街を駆け抜けた2人の屈託のない笑顔を捉えている。
また、女優・歌手として活動するシンシンの母が歌うレコードを視聴する場面など、寂寥感（せきりょうかん）を抱えていたちづみとシンシンが、わずかなぬくもりを見つけ、静かに心を通わせていく姿も。たった1日という短い時間の中に、小さな希望が込められた場面となっている。
台湾が舞台となる本作には、迪化街や富錦街、饒河夜市慈祐宮といった定番の観光スポットも登場。画面から匂い立つ、台湾のノスタルジーな雰囲気も存分に味わいたい。
映画『シンシン アンド ザ マウス』は、6月26日より全国公開。
【写真】『シンシン アンド ザ マウス』の新カット9点が解禁
原作は、吉本ばななの短編小説集で第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した「ミトンとふびん」に収められた一編「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北でシンシンという男性に出逢い、喪失感の中で再生していく姿を描く。自分を慈しむことの大切さを静かに語りかける、再生と希望の物語だ。金馬映画祭Film Project Promotion（FPP）部門優秀企画に選出され、日台合作で映画化を実現した。
今回解禁された場面写真は9点。シンシンが幼い頃に愛読していた絵本に登場する“ねずみ”をちづみになぞらえ、彼女のチャームポイントを語る印象的な一幕や、突然の雨の中、街を駆け抜けた2人の屈託のない笑顔を捉えている。
また、女優・歌手として活動するシンシンの母が歌うレコードを視聴する場面など、寂寥感（せきりょうかん）を抱えていたちづみとシンシンが、わずかなぬくもりを見つけ、静かに心を通わせていく姿も。たった1日という短い時間の中に、小さな希望が込められた場面となっている。
台湾が舞台となる本作には、迪化街や富錦街、饒河夜市慈祐宮といった定番の観光スポットも登場。画面から匂い立つ、台湾のノスタルジーな雰囲気も存分に味わいたい。
映画『シンシン アンド ザ マウス』は、6月26日より全国公開。