アニメ『ちいかわ』古本屋初登場の第2弾PV公開！ 声優・春海百乃「モモンガに惹かれる気持ちが分かった」
フジテレビ系『めざましテレビ』（毎週月〜金曜5時25分）内で毎週⽕曜⽇・⾦曜⽇に放送中のテレビアニメ『ちいかわ』の第2弾PVが公開。カニのカチューシャをつけた古本屋が初登場し、声優を務める春海百乃からコメントも寄せられた。
【動画】祝・古本屋初登場！ アニメ『ちいかわ』第2弾PV
今回公開された映像は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎはもちろんのこと、個性豊かな仲間たちが勢ぞろいの内容。
自由奔放なモモンガ、お酒を愛するくりまんじゅう、頼れる憧れの存在ラッコ、そして元気いっぱいのシーサーなど、主要キャラクターが次々と登場している。また、鎧さんたち、パジャマパーティーズ、でかつよとあのこ、色違いのオデがかわいらしく踊る姿も。
映像では、おいしいものを食べたり、楽しく踊ったりといった平和なひとときから、草むしりの労働や討伐のシーンまで、ちいかわたちの彩り豊かな日々がダイナミックに描かれている。
そして、カニのカチューシャをつけた古本屋（CV：春海百乃）の姿が今回初登場。物語に新たな彩りを添えるキャラクターに注目だ。
今回の第2弾PV公開に併せ、古本屋を演じる春海からキャラクターの魅力を語るコメントが到着。
古本屋を演じるにあたってのアフレコ時のエピソードには「モモンガの突飛な行動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました！ そして、モモンガ役の井口さんのお芝居が本当に可愛らしく、私自身も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました」と振り返り、自身が演じたキャラクターの魅力については「面倒見がいいところと、素直で可愛らしいところが魅力。勇敢な一面もある」と解説。そんな古本屋の魅力を「最大限伝えたい」と意気込む姿を見せている。
テレビアニメ『ちいかわ』は、フジテレビ系『めざましテレビ』（毎週月〜金曜5時25分）内にて、毎週火曜・金曜7時36分ごろ放送。
以下、春海百乃コメント全文。
◆アフレコはいかがでしたか？ 難しかった点や工夫した点を教えて下さい。印象的なディレクションやエピソードがありましたら併せてお伺いできますと幸いです。
モモンガの突飛な行動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました！ そして、モモンガ役の井口さんのお芝居が本当に可愛らしく、私自身も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました。
◆ご自身が演じた古本屋の魅力や印象を教えて下さい。
面倒見がいいところと、素直で可愛らしいところが魅力だと思います。勇敢な一面もあり、芯がしっかりあるのを表現できるよう意識しました。
◆古本屋のファンの方々へメッセージをお願いします。
古本屋ちゃんは、本当に心優しくて、みんなに応援される子だと思います。私自身も、その真っ直ぐな笑顔に何度も元気をもらっています。そんな古本屋ちゃんの魅力を、最大限お伝えできるよう頑張ります！ よろしくお願いします！
【動画】祝・古本屋初登場！ アニメ『ちいかわ』第2弾PV
今回公開された映像は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎはもちろんのこと、個性豊かな仲間たちが勢ぞろいの内容。
映像では、おいしいものを食べたり、楽しく踊ったりといった平和なひとときから、草むしりの労働や討伐のシーンまで、ちいかわたちの彩り豊かな日々がダイナミックに描かれている。
そして、カニのカチューシャをつけた古本屋（CV：春海百乃）の姿が今回初登場。物語に新たな彩りを添えるキャラクターに注目だ。
今回の第2弾PV公開に併せ、古本屋を演じる春海からキャラクターの魅力を語るコメントが到着。
古本屋を演じるにあたってのアフレコ時のエピソードには「モモンガの突飛な行動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました！ そして、モモンガ役の井口さんのお芝居が本当に可愛らしく、私自身も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました」と振り返り、自身が演じたキャラクターの魅力については「面倒見がいいところと、素直で可愛らしいところが魅力。勇敢な一面もある」と解説。そんな古本屋の魅力を「最大限伝えたい」と意気込む姿を見せている。
テレビアニメ『ちいかわ』は、フジテレビ系『めざましテレビ』（毎週月〜金曜5時25分）内にて、毎週火曜・金曜7時36分ごろ放送。
以下、春海百乃コメント全文。
◆アフレコはいかがでしたか？ 難しかった点や工夫した点を教えて下さい。印象的なディレクションやエピソードがありましたら併せてお伺いできますと幸いです。
モモンガの突飛な行動には、原作を読んでいるにもかかわらず、改めて驚かされるのが印象的でした。実際に演じてみて、古本屋がモモンガに惹かれていく気持ちが、すごくよく分かりました！ そして、モモンガ役の井口さんのお芝居が本当に可愛らしく、私自身も古本屋と同じ気持ちで、思わず微笑んでしまいました。
◆ご自身が演じた古本屋の魅力や印象を教えて下さい。
面倒見がいいところと、素直で可愛らしいところが魅力だと思います。勇敢な一面もあり、芯がしっかりあるのを表現できるよう意識しました。
◆古本屋のファンの方々へメッセージをお願いします。
古本屋ちゃんは、本当に心優しくて、みんなに応援される子だと思います。私自身も、その真っ直ぐな笑顔に何度も元気をもらっています。そんな古本屋ちゃんの魅力を、最大限お伝えできるよう頑張ります！ よろしくお願いします！