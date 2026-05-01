◆4月に「伸びる新人」と「潰れる新人」の決定的な違いは？

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

新社会人が4月に失速する本当の理由は「やる気」ではありません

4月、多くの新社会人が希望を胸に入社しますが、しばらくすると急速に失速してしまうケースが後を絶ちません。その原因を「やる気」や「根性」の問題だと片付けてはいませんか？

4月の疲れは、能力不足ではなく「回復不足」です

新社会人の4月は、仕事の難易度以上に「情報の洪水」が大きな負担となります。新しい人間関係、職場の暗黙のルール、耳慣れない専門用語に業務の手順、そして常に周囲から評価される視線。これらを処理するため、脳は一日中フル稼働しています。

ここで多くの人が「もっと頑張らなきゃ」と無理にアクセルを踏み込もうとします。しかし、失速の本当の原因は能力や気合が足りないからではなく、単に「回復」が追いついていないだけなのです。

睡眠は単なる休憩時間ではなく、脳内を整理し、その日学んだことを再学習して定着させる重要なプロセスです。眠りが浅いまま無理を重ねると、努力が積み上がらず「同じミスを繰り返す」「自信を失う」という悪循環に陥ります。4月に何より必要なのは、気合いを入れる前に「回復の土台」をしっかりと設けることです。

仕事の伸びは「睡眠時間」よりも「睡眠の質」で決まります

疲れているなら「とにかく長く寝ればいい」と考えるのも少し乱暴です。重要なのは長さよりも「深さ」だからです。

良質な睡眠のための環境設計には明確な基準があります。寝室の室温は24〜25℃を目安とし、布団の中（寝床内）は温度33℃±1℃、湿度は50％±5％あたりを保つのが、最も体が整いやすい条件です。この環境が崩れると交感神経の緊張が抜けきらず、長時間眠っても回復しない状態に陥りやすくなります。

とくに新生活を始める部屋は、以前の住まいとエアコンの効き方も床の冷え方も異なります。「今までと同じ感覚」で寝てしまうと失敗しやすいのです。睡眠は精神論ではなく、緻密な「環境の設計」であることを忘れないでください。

“成長の差”は夜に作られる。新人ほど睡眠を守りましょう

新人が最短で大きく成長するための方法は、残業をして仕事の時間を増やすことではありません。翌朝、頭がクリアで感情が安定し、前日に学んだことがしっかり定着している状態を作り出すこと、つまり「自らの眠りを守ること」です。

寝室の温湿度を適切に整え、寝具で背骨の自然なS字ラインを崩さないようにする。そして、寝る前には日中の「戦闘モード」のスイッチを切り、静かに回復のフェーズへと入る。こうした夜の“仕込み”が確実にできる人ほど、4月からの伸びるスピードが圧倒的に速くなります。

ビジネスにおける強力な武器は、資格やスキルだけではありません。「高い回復力」もまた、プロフェッショナルとしての立派な武器なのです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。