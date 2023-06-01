NY株式30日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　49649.68（+787.87　+1.61%）
ナスダック　　　24872.39（+199.15　+0.81%）
CME日経平均先物　59770（大証終比：+240　+0.40%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10378.82（+165.71　+1.62%）
独DAX　 24292.38（+337.82　+1.41%）
仏CAC40　 8114.84（+42.71　+0.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.879（-0.068）
10年債　 　4.382（-0.048）
30年債　 　4.972（-0.029）
期待インフレ率　 　2.466（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（-0.073）
英　国　　5.012（-0.059）
カナダ　　3.560（-0.046）
豪　州　　5.064（+0.069）
日　本　　2.516（+0.052）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.17（-2.71　-2.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4635.20（+73.70　+1.62%）

ビットコイン（ドル）
76366.00（+711.37　+0.94%）
（円建・参考値）
1193万9824円（+111223　+0.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ