ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は７８７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式30日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 49649.68（+787.87 +1.61%）
ナスダック 24872.39（+199.15 +0.81%）
CME日経平均先物 59770（大証終比：+240 +0.40%）
欧州株式30日終値
英FT100 10378.82（+165.71 +1.62%）
独DAX 24292.38（+337.82 +1.41%）
仏CAC40 8114.84（+42.71 +0.53%）
米国債利回り
2年債 3.879（-0.068）
10年債 4.382（-0.048）
30年債 4.972（-0.029）
期待インフレ率 2.466（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 5.012（-0.059）
カナダ 3.560（-0.046）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.17（-2.71 -2.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4635.20（+73.70 +1.62%）
ビットコイン（ドル）
76366.00（+711.37 +0.94%）
（円建・参考値）
1193万9824円（+111223 +0.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49649.68（+787.87 +1.61%）
ナスダック 24872.39（+199.15 +0.81%）
CME日経平均先物 59770（大証終比：+240 +0.40%）
欧州株式30日終値
英FT100 10378.82（+165.71 +1.62%）
独DAX 24292.38（+337.82 +1.41%）
仏CAC40 8114.84（+42.71 +0.53%）
米国債利回り
2年債 3.879（-0.068）
10年債 4.382（-0.048）
30年債 4.972（-0.029）
期待インフレ率 2.466（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 5.012（-0.059）
カナダ 3.560（-0.046）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.17（-2.71 -2.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4635.20（+73.70 +1.62%）
ビットコイン（ドル）
76366.00（+711.37 +0.94%）
（円建・参考値）
1193万9824円（+111223 +0.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ